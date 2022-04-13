防毒軟件評分｜網絡世界雖然方便，但永遠危機四伏，為了防止被黑客入侵電腦，不少人都會在電腦上安裝網絡安全軟件／防毒軟件，但究竟哪一款功能最強就一直未有定論。但香港消委會稍早前發布的實測報告就應該可以當成一個參考指標。



消委會實測 29 種網絡安全軟件、3 款免費方案獲高分

今次消委會連同聯合國際消費者研究及試驗組織進行了一項有關於電腦安全軟件的測試，不少免費防毒軟件評分十分出眾。（圖片來源：消委會）

香港消委會早前就聯合國際消費者研究及試驗組織（ICRT）進行了一項有關於電腦安全軟件的測試，集合了總共 29 款軟件，針對目前網絡上最常見的威脅分為多個部份進行評比，分別有👇👇👇

－網絡防衛：測試樣本能否阻擋相關網頁的顯示及阻止惡意程式的下載、打開或執行

－手動檔案掃描：測試樣本能否對已知的 40,000 個對應Windows系統、400 個對應 Android 智能手機操作系統及 20 個對應 MacOS 操作系統的惡意程式作出反應

－USB裝置防衛：測試樣本能否偵測到 180 個對應 Windows 系統及 20 個對應 MacOS 操作系統的已知惡意程式檔案，並防止其開啟及複製

－網絡釣魚防衛：測試樣本能否偵測 800 多個網絡釣魚（phishing）的網址，測試前先關上Chrome瀏覽器內置的網絡釣魚過濾器，以免影響偵察結果。

－勒索程式防衛：網絡防衞、USB裝置防衞及手動檔案掃描的測試分別已包含多個勒索程式（ransomware），測試時未被偵察的勒索程式會被打開執行。

另外亦會就保安軟件的使用方便程度及資源佔用進行評分，得出各個細分後再加上總合評分。

5 款 Windows 專用免費網絡安全軟件評價

於消委會測試的 29 個網絡保安軟件中，有 20 個為 Windows 專用，而其中 5 個為免費，分別有 Bitdefender、Avast、AVG 及 Avira 的出品，另外還有 Microsoft 為 Windows 10 預設加入的 Defender Anvirus。

其中 Windows 版本的 Bitdefender、Avast、AVG 在多項測試中都錄得相當好的表現，皆得到 4.5 的總分，比起同測試中的多個付費軟件有更高的評價。👇👇👇

+ 1

3 款 MacOS 專用免費網絡安全軟件評價

在 Mac 方面，Avast、AVG 及 Avira 都有為 MacOS 推出專用的免費保安軟件，不過由於針對MacOS操作系統的惡意程式網頁以及勒索程式較少，消委會的報告中就沒有為 MacOS 的樣本測試這兩項。👇👇👇

消委會 6 大安全上網貼士

近年的電腦病毒攻擊模式，往往都是哄騙用戶自己下載惡意軟件，故如果可以做好思想上的準備，就可以從源頭防止遭到不同的病毒／惡意軟件侵襲（網上圖片）

除了防毒用的網絡保安軟件之外，要抵禦從網絡而來的外來攻擊，最有效的方法其實從電腦用戶的使用習慣著手，故消委會亦在報告的末尾加入了 6 大電腦安全使用貼士👇👇👇

1. 處變不驚

電腦一旦受病毒感染，往往會出現不尋常的狀態，例如不停彈出廣告畫面或勒索訊息，遇到這種情況，應第一時間關閉電腦系統。

2. 備份檔案

保持良好習慣，定期為重要資料備份，例如定期將資料複製至離線的外置硬碟中，一旦電腦受到攻擊而失去資料，也可從備份中復原。

3. 及時更新

定期更新操作系統及應用程式，尤其是針對網絡保安的更新，最有效的方法是設定自動更新或更新提示。

4. 保持在線

避免離線使用電腦，長期連接上網可確保網絡安全軟件能發揮最強的防衞效能。

5. 管理權限

若單純為上網或日常文書使用電腦，應該以普通用戶身份進行，不應隨便以管理員（administrator）身份長時間上網，以免黑客乘虛而入，直取核心資源。

6. 提高網絡防範意識

不應從不知名的網站下載檔案及不要隨便打開來歷不明的電郵附件，用戶應時刻保持警惕。打開來歷不明的檔案前，務必先用保安軟件掃描一下，以策安全。