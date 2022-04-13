消委會實測8款免費電腦防毒軟件｜2款比收費更佳 6個網絡安全貼士
防毒軟件評分｜網絡世界雖然方便，但永遠危機四伏，為了防止被黑客入侵電腦，不少人都會在電腦上安裝網絡安全軟件／防毒軟件，但究竟哪一款功能最強就一直未有定論。但香港消委會稍早前發布的實測報告就應該可以當成一個參考指標。
消委會實測 29 種網絡安全軟件、3 款免費方案獲高分
香港消委會早前就聯合國際消費者研究及試驗組織（ICRT）進行了一項有關於電腦安全軟件的測試，集合了總共 29 款軟件，針對目前網絡上最常見的威脅分為多個部份進行評比，分別有👇👇👇
－網絡防衛：測試樣本能否阻擋相關網頁的顯示及阻止惡意程式的下載、打開或執行
－手動檔案掃描：測試樣本能否對已知的 40,000 個對應Windows系統、400 個對應 Android 智能手機操作系統及 20 個對應 MacOS 操作系統的惡意程式作出反應
－USB裝置防衛：測試樣本能否偵測到 180 個對應 Windows 系統及 20 個對應 MacOS 操作系統的已知惡意程式檔案，並防止其開啟及複製
－網絡釣魚防衛：測試樣本能否偵測 800 多個網絡釣魚（phishing）的網址，測試前先關上Chrome瀏覽器內置的網絡釣魚過濾器，以免影響偵察結果。
－勒索程式防衛：網絡防衞、USB裝置防衞及手動檔案掃描的測試分別已包含多個勒索程式（ransomware），測試時未被偵察的勒索程式會被打開執行。
另外亦會就保安軟件的使用方便程度及資源佔用進行評分，得出各個細分後再加上總合評分。
5 款 Windows 專用免費網絡安全軟件評價
於消委會測試的 29 個網絡保安軟件中，有 20 個為 Windows 專用，而其中 5 個為免費，分別有 Bitdefender、Avast、AVG 及 Avira 的出品，另外還有 Microsoft 為 Windows 10 預設加入的 Defender Anvirus。
其中 Windows 版本的 Bitdefender、Avast、AVG 在多項測試中都錄得相當好的表現，皆得到 4.5 的總分，比起同測試中的多個付費軟件有更高的評價。👇👇👇
3 款 MacOS 專用免費網絡安全軟件評價
在 Mac 方面，Avast、AVG 及 Avira 都有為 MacOS 推出專用的免費保安軟件，不過由於針對MacOS操作系統的惡意程式網頁以及勒索程式較少，消委會的報告中就沒有為 MacOS 的樣本測試這兩項。👇👇👇
消委會 6 大安全上網貼士
除了防毒用的網絡保安軟件之外，要抵禦從網絡而來的外來攻擊，最有效的方法其實從電腦用戶的使用習慣著手，故消委會亦在報告的末尾加入了 6 大電腦安全使用貼士👇👇👇
1. 處變不驚
電腦一旦受病毒感染，往往會出現不尋常的狀態，例如不停彈出廣告畫面或勒索訊息，遇到這種情況，應第一時間關閉電腦系統。
2. 備份檔案
保持良好習慣，定期為重要資料備份，例如定期將資料複製至離線的外置硬碟中，一旦電腦受到攻擊而失去資料，也可從備份中復原。
3. 及時更新
定期更新操作系統及應用程式，尤其是針對網絡保安的更新，最有效的方法是設定自動更新或更新提示。
4. 保持在線
避免離線使用電腦，長期連接上網可確保網絡安全軟件能發揮最強的防衞效能。
5. 管理權限
若單純為上網或日常文書使用電腦，應該以普通用戶身份進行，不應隨便以管理員（administrator）身份長時間上網，以免黑客乘虛而入，直取核心資源。
6. 提高網絡防範意識
不應從不知名的網站下載檔案及不要隨便打開來歷不明的電郵附件，用戶應時刻保持警惕。打開來歷不明的檔案前，務必先用保安軟件掃描一下，以策安全。