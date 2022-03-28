奧斯卡最佳電影心之旋律Troy Kotsur，3大方法免費訂閱睇Apple TV+｜奧斯卡2022於香港時間今早（3月28日）公布了去年多套得獎電影名單，當中最佳電影《心之旋律》（CODA）更奪取2獎，包括最佳男配角（Troy Kotsur）及最佳電影。不過電影只在Apple TV+上串流播放，相信不少人只有Netflix或Disney+的訂閱，並沒有Apple TV+。其實有方法可以免費獲取Apple TV+訂閱，0蚊就可以睇這套最佳電影，究竟如何取得？下文為大家詳細介紹。



《心之旋律（CODA）》講述一名17歲少女、露比 (Emilia Jones 飾) 出身於聾人家庭，是家中唯一的健聽子女。除了要為父母 (Marlee Matlin 和 Troy Kotsur 飾) 擔任與外界溝通的橋樑外，露比每日上學前都會與父親和哥哥 (Daniel Durant 飾) 打理家中的捕魚生意。但當露比加入高中合唱團後，發掘出自己的唱歌天賦，並很快意識到自己被其二重唱拍檔 Miles (Ferdia Walsh-Peelo 飾) 所吸引。在作風硬朗但熱情的合唱團長 (Eugenio Derbez 飾) 的鼓勵下，她申請就讀一間著名音樂學校，露比因而發現自己被迫在肩負家庭責任與追逐音樂夢之間作決擇。《心之旋律（CODA）》於去年2021年上畫，只有少數美國戲院上畫，主要只在Apple TV+平台上播放。

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《心之旋律》去年已在其他頒獎禮上取得不俗成績，而今年奧斯卡更取得2大電影獎項。（Apple）

未曾在Apple TV+訂閱過的用家，大可以試以下三個方法來取得免費訂閱，即刻免費收睇這套奧斯卡最佳電影、最佳男配角（Troy Kotsur）的《心之旋律》。Apple TV+其實還有不少好劇集、好電影，下文繼續為大家介紹多套Apple TV+值得收睇節目。

《心之旋律》（CODA）劇照

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方法1 PS4玩家免費3個月訂閱



Sony PlayStation與Apple合作，於PS4上可以免費獲取3個月Apple TV+訂閱，只需要在2022年7月22日前，於PS4下載Apple TV+軟件及登記便可獲取。獲取步驟如下

👇👇PS4玩家如何3步獲取3個月Apple TV+訂閱👇👇

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方法2 PS5玩家免費6個月訂閱



除了PS4玩家外，於PS5上更可以免費獲取6個月Apple TV+訂閱，同樣只需要在2022年7月22日前，於PS5下載Apple TV+軟件及登記便可獲取。獲取步驟如下：

👇👇PS5玩家如何3步獲取6個月Apple TV+訂閱👇👇

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方法3 Apple Music學生Plan免費睇



除了在PS4或PS5上可以免費獲取3個月或6個月訂閱外，如果是學生用戶，選擇登記Apple Music服務（28蚊一個月），同時免費訂閱Apple TV+，非常抵玩。

如果是學生用戶，加入Apple Music，同時可獲得Apple TV+服務。

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同場加映：Apple TV+ 6套必睇神劇推介



Apple TV+服務推出至今，已有不少出色的Apple Original影集上架，究竟有什麼劇集或節目值得去睇？記者以下精選6套值得花時間欣賞的影集。

👇👇記者精選Apple TV+ 6套必睇劇集節目👇👇

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同場加映：11齣奧斯卡2022得獎電影、串流平台一覽

《香港01科技》玩物記者就依照奧斯卡2022得獎名單整理了其可供串流的平台清單，各位影迷可以自己點播重溫！

