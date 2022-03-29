網絡詐騙｜肺炎疫情之下百業簫條，不少香港人收入減少甚至失業，大量不法之徒就乘虛而入，看準有人急需外快，近兩年來不斷以不同名目騙財，其中「搶單」兼職騙案相當流行。

不過遇著騙徒又未必真的會遭受財物損失，日前一位網民就在社交平台上分享他智破「搶單黨」的經歷，過程相當有趣。



「搶單」兼職騙案大行其道

「搶單」是指苦主要先倒貼金錢網購商品，為商家谷假銷量，之後才賺取佣金或退回全部款項，本來為內地的新興互聯網產業，雖然遊走灰色地帶，但初期還未算得上違法。

不過搶單兼職近年就演變成不法之徒的騙財手段，受害者往往聽信騙徒之言，以為被聘用為搶單員後可以獲得巨額佣金，故就會先墊支數萬、甚至數十萬，然而工作完成後，商家方面的代表就會停止回覆、連帶已墊支的金錢一同消失。

（資料圖片）

由於搶單兼職騙局常標榜易做、無門檻，吸引了一批失業人士／家庭主婦受騙參與，故在近一、兩年成為網絡上非常常見的求職陷阱。

網民智破搶單黨、騙徒求財不成反被詐？

由於已經有多人受害，不少人對於搶單兼職的騙局已經十分警覺，甚至會自動過濾、不理會相關的訊息。

但日前就有一個網民在網上遇到同類騙案，就決定反將騙徒一軍，最後不單可以全身而退，還從騙徒處獲得甜頭，以下為他的個人經歷（始終有與違法行為有關，各位看完笑笑就算，千萬不要有樣學樣）👇👇👇

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同場加映：消委會踢爆網購陷阱：貨到付款都可能「有伏」？



除了網上求職陷阱，網購一樣是危機四伏，香港消委會早前就公開了三個網購陷阱，其實都是近年常常會聽到的個案，當中較為新興的有「直播帶貨」，另外還有主要經社交媒體如 Facebook 等傳播的「貨到付款」以及「假Facebook 專頁」作案手法，更是近年屢見不鮮，我們亦曾經為這些個案作針對報導，但依然每日都有人「中伏」。

而今次消委會提供的個案皆為真實的香港市民投訴個案，各位可以引以為鑒👇👇👇