高達Gundam x Uniqlo RX-78-2、Seed、UC、閃光之凱撒衛4款靚UT登場｜Uniqlo日本最近公布將會再與Gundam高達推出新UT，不過今次就貴精不貴多，與4套作品合作推出的UT，每款都非常特別，而且都比以往更有設計感覺、更漂亮，都值得大家入手。



今次Uniqlo與Gundam合作推出4款UT，包括與Gundam RX-78-2、Gundam Seed、Gundam UC及Gundam高達閃光之凱撒衛主題設計UT，每一款都非常漂亮，記者就覺得甚至比之前合作推出的Gundam UT更靚。

Gundam再次與Uniqlo合作推出UT（Uniqlo）

官方指今次Gundam x Uniqlo的UT將在5月上旬推出，售價為1500日圓。雖然未公布香港會否推出，但以往慣例，很大機會香港都會與日本同步推出，各為高達fans留意。

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