抖音成世界No.1｜根據新一輪的市場調查、著名短片平台《抖音》的海外版本《TikTok》在上月再度成為全世界下載量稱冠的 App，每個月的活躍用戶更達到 10 億。而隨著 TikTok 的用戶突破新高，它在改變互聯網生態的同時亦引發了另一場與兒童用戶有關的討論。



12歲女童直播間誤殺表兄再吞槍

日前一件駭人聽聞的「兒童直播殺人」事故在美國發生，再次引起世人對兒童使用互聯網的關注。事發當時一對表兄妹、12 歲的女童 Paris Harvey 以及其表兄 Kuaron Harvey，因為家人的生日派對玩得興起，於凌晨 2 時更帶同家人的手槍進入浴室對鏡進行自拍直播。

12 歲的女童 Paris Harvey，在直播期間， 女童 Paris 拿起手槍作勢對著表兄的頭部，豈料正是慘劇的開端（圖 Instagram）

而就在直播期間， 女童 Paris 拿起手槍作勢對著表兄的頭部，那料下一刻就誤觸板機，當場將感情要好的表兄擊斃，在驚嚇之下手足無措，竟拿起手槍自轟。其後二人被家人發現倒斃於浴室，已當場死亡。

雖然事發的直播平台並非 TikTok 而是 Instagram，然而近 2～3 年間，由於 TikTok 連帶短視頻／短片的表現方式崛起，甚至影響到 YouTube、Instagram 都要推出相應的功能以與之競爭。

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在2022年2月，TikTok 的下載量再次在全球稱冠，成為目前活躍用戶最多的短片App（圖 SensorTower）

而為了在云云影片中脫穎而出、短時間內吸收流量，這些影片的內容往往傾向譁眾取寵，甚至屢現各式對他人或自身健康有危害的「挑戰」（Challenge）活動，心智未成熟的兒童很容易因為耳濡目染而想用不同的手法表現自己，是次的槍擊慘劇與 TikTok 的連帶影響難以脫離關係。

👇👇👇過往幾年TikTok 平台發起的危險Challenge例子👇👇👇

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兒童「偷用」TikTok 情況嚴重

TikTok 方面不只一次表示自己是一個極力保護兒童的平台，「嚴格禁止」13 歲或以下兒童使用，但事實上他們最多也只能從影片的上載方面著手，將疑似是兒童的影片上載者停權，卻未能防止兒童拿到登入其他人帳號的手機觀看影片。

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英國最近就有一項出自英國通訊管理局（Ofcom）的調查發現，當地 3～4 歲的兒童用戶當中，就有接近 16％ 有觀看 TikTok 內容，而當年齡調升至 5～7 歲的組別，此比例甚至提升至 30％ 以上，不難想像更年長的兒童會對 TikTok 平台產生更大的興趣，而他們可以觀看到 TikTok 內容的原因，自然就是父母／監護人幫助他們建立帳戶。

英國 3～4 歲的兒童用戶當中有接近 16％ 有觀看 TikTok 內容（圖 The Independent）

將手機以及其他智能裝置當成「電子奶咀」使用，顯然不會是單一地區會發生的問題，而這種多屏幕化的網絡體驗，亦正影響新生一代的專注力平衡。

在上述 Ofcom 的調查中受訪的 3～17 歲兒童及青少年，僅得 4％ 的 在觀看電視節目時可以專注不做其他事，而剩下的絕大多數受訪年幼對象，如果沒有手機或其他智能裝置在旁，就不可能耐心坐下來觀看一齣電影或其他長篇內容。