消費券買手機｜政府早前宣布將會在今年將會分兩期發放合共＄10,000 的消費券予合資格之香港市民，雖然目前政府仍未有確切的日期，但早前竟有消息指這第一期＄5,000的消費券最快將會在 4 月 7 日注入市民的支付工具帳戶。



收到消費券後，相信不少人都想買手機，但又不想要用盡消費券買旗艦型號？《香港01》科技玩物記者就從當今香港市場蒐羅 10 部＄1000～＄2000 價位、在平價之餘又不失功能的機種，用來當成後備機／粗用機／安心出行專用機都十分適合。

10 部千元價位安心／後備平價手機推介

在＄1000左右的價位，可能大家會以為都是中國內地廠商出品，但其實近年有不少品牌以較平價的處理器推出了一些入門機種，故今次的榜單除了小米、OPPO、vivo，連 Samsung、Nokia 都有選擇，如果閣下對品牌有要求的話，都一樣可以找到心水平價機。

例如 Samsung 在 2021 年上市的 Galaxy A22 5G，定價就剛好落在＄1,998，是 Samsung 旗下目前最平價的 5G 手機（圖 Samsung）

但當然，如果閣下追求的是性價比、要選平價又要有更佳性能的話，小米暫時仍然是平價機中最受追捧的品牌，其中在 2021 年推出的數部平價機中在早前的消委會測試報告當中都獲得不俗的評價。

在香港消委會報告中獲得 4 星評級的 Redmi Note 10 5G，定價僅為＄1,599，是目前市場上最平價的 5G 機，即使 Redmi Note 系列的下一代已經即將上市，此機的吸引力仍然相當高。（蔡浩騰 攝）

10部千元價位安心機種推介 小米 Redmi Note 10 5G

香港售價＄1,599 小米 Redmi 10C

香港售價 ＄1,099 小米 POCO M3 Pro 5G

香港售價 ＄1,299 起 OPPO A76

香港售價 ＄1,599 OPPO Realme C11

香港售價 ＄899 vivo Y15s

香港售價 ＄1,098 vivo Y21s

香港售價 ＄1,198 Nokia C30

香港售價 ＄1,350 AGM H3

香港售價 ＄1,998 Samsung Galaxy A22 5G

香港售價 ＄1,698

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