撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-17 16:31

小米 Redmi Note 10 5G 評測｜小米子品牌紅米 Redmi 向來以平價見稱，稍早前在香港上市的 Redmi Note 10 Pro 為目前擁有 1 億像素相機鏡頭手機的紀錄保持者；而在今日（6月17日）另一部在香港推出的同系列新作 － Redmi Note 10 5G 又將以「香港市場最平價 5G 手機」名義登陸。

Redmi Note 10 5G 上手試、玻璃機身洗走廉價感

Redmi Note 10 5G 的香港起始售價為＄1599，價格方面平了小米自己 Redmi Note 9T 5G 的紀錄，不過由於 Redmi Note 10 5G 發售的是 6GB RAM+128GB ROM 版本，性價比方面稍稍比 9T 為高。另一方面，Redmi Note 10 5G 由於採用磨沙玻璃機背，外型上就比塑膠外殼的 Redmi Note 9T 紮實得多。

小米方面為 Redmi Note 10 5G 的機背加上磨沙玻璃處理，除了觀感上有更佳效果，亦有一定的防指模功效（蔡浩騰 攝）

不過只要試用一段時間，就會發現 Redmi Note 10 5G 雖然外表沒太大問題，但其實渾身都因為成本關係而充斥著各式的「妥協」，只是望著千多元的價錢實在也沒能要求太多。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 10 5G 機身細節👇👇👇

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Redmi Note 10 5G 入門規格上手試

Redmi Note 10 5G 所用的處理器為 MediaTek 出品的 Dimensity 700，其定位為中低階，處理能力大概等如 Qualcomm 方面的 Snapdragon 720 或 690，最大賣點是支援 5G 雙卡雙待。

但礙於效能一般，用來作一般的通訊用機還可以，限時用來上網睇片當然亦無問題，只不過考慮到 Redmi Note 5G 的顯示與音效輸出都未算非常好，如果是追求娛樂體驗的話可能考慮其他選擇。

Redmi Note 10 5G 的屏幕更新率最高可以支援 90Hz 更新率，但可能因為硬件水平偏向入門，即使在負荷不大的情況下仍然會見到少許操作上的不流暢。（蔡浩騰 攝）

Redmi Note 10 5G 拍攝實測

Redmi Note 10 5G 背面採用三鏡頭模組，但其實只有 4800 萬像素的主鏡頭有一點實用價值，其餘的兩個鏡頭為 200 萬像素的微距鏡與景深鏡。（蔡浩騰 攝）

Redmi Note 10 5G 為了在低價實現 5G 連線，全機上下都有頗多妥協位，最多人留意到的，應該是拍攝鏡頭的規格方面。

在 Redmi Note 10 5G 背面的採用三鏡頭當中，只有 4800 萬像素的主鏡頭有一點實用價值，其餘的兩個鏡頭為 200 萬像素的微距鏡與景深鏡，當中就只有微距鏡頭可以拍攝，而且以玩味為主，另外又缺乏了不少手機都有的超廣角鏡頭。

👇👇👇Redmi Note 10 5G 4800 萬像素主鏡頭試相👇👇👇

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👇👇👇Redmi Note 10 5G 200 萬像素微距鏡頭試相👇👇👇

Redmi Note 10 5G 試後簡評：平價就要將就？

Redmi Note 10 5G 的售價比早前發表時的預期高出少許，剛好就與同門又同定位的 5G 平價機 Redmi Note 9T 5G 撞個正著，但不幸地 Redmi Note 10 5G 除了 RAM 比較多、外型比較優秀之外，其餘的硬件表現就都被比下去。

雖然外觀一般，但 Redmi Note 9T 5G 在處理器效能、影音表現上都更勝一籌（蔡浩騰 攝）

雖然說在＄1,599 的價位，我們的要求不能太多，但如果要選擇一部平價的 5G 機，整體操作表現的確是 Redmi Note 9T 5G 略勝一籌，在同等價位之下，著實看不到 Redmi Note 10 5G 的入手理由。

而在同一時間，用戶或可以先考慮自己對於 5G 連線的需要是否如此大，事關若然不需要 5G，4G 機種的平價選擇更多，而且可以提供的操作體驗甚至更佳。

Redmi Note 10 全系列香港上市

同日上市的 Redmi Note 10S 主打大電池續航及 33W 快充（蔡浩騰 攝）

今日除了 Redmi Note 10 5G，小米亦在同日於香港推出另一部主打大電池續航的作品 Redmi Note 10S，至此 Redmi Note 10 系列四部手機都在香港有售，以下就有齊 4 部手機的規格以及香港售價供各位參考👇👇👇

同場加映：打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

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👇👇👇按圖放大看 小米 10 至尊紀念版惡意劣評官司前因後果👇👇👇

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Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

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