消費券2022，一田／蘇寧／豐澤劈價優惠｜4月7日就能拿到首筆5000元消費券，各家網店的消費券優惠已經率先公開，包括一田低至3折，並提供購物送禮優惠；蘇寧網店劈價低至3折，而豐澤更有1拆快閃抽籤搶買iPhone 13 Pro活動！



豐澤抵得祭 優惠低至22折

豐澤由4月7日起至5月31日期間，精選超過1,000件筍貨低至22折優惠，重點是需要快閃抽籤搶購21件超人氣產品！1折買iPhone 13 Pro、Switch、AirPod、Marshall等大熱產品！即睇精選特價貨品。

21件超筍貨校鬧鐘搶！1拆買iPhone 13 Pro！

4月7日起早上10 時，豐澤網店準時開搶，每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限已登記會員參與。

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另外，4月7日起將分3段日子，推出超級品牌優惠，推出Sony、Samsung、Dyson的限時折扣。同步亦有3段抗疫主題產品快閃優惠，詳見以下圖輯：

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精選過千款產品低至 22 折

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蘇寧復活節限時優惠限做18日

蘇寧將於即日至4月18日舉行為期18日的復活節限時優惠，門店優惠最多達55折，網店優惠低至3折。

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👇👇門市減價低至55折👇👇

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一田消費券提案優惠低至3折

一田百貨推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，當中包括電器、廚具、美容、嬰兒用品等等。當中的自選家電提案，購買1款A類減價家電，再送B類家電1件，同時減價+送禮品。