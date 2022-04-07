My Melody 美樂蒂是日本Sanrio三麗歐知名卡通角色，除了精品熱賣，90年代的動畫版為她塑造了扮傻扮可愛，其實心機處處的，一句「唔該你吖」使死人的「綠茶婊」形像，定時定候都會有人在網上回帶力數她的不是。最近連登網民以「有冇人好憎Melody」為題，又引來熱話！



連登聲討Melody綠茶婊行為

連登網民將Melody在動畫中的惡行列出，比如幫受傷的「小惡魔兔子」Kuromi 可羅米貼膠布後再撕出來，重覆又重覆令對方更受傷。事件更驚動了「Sanrio Gift Gate」網店，官方facebook半帶抽水開玩笑的回應，更引來大量網民留言。

連登討論區截圖

Sanrio官店專頁為她「平反」

香港Sanrio官方網店Sanrio Gift Gate Hong Kong facebook 專頁，更因為連登仔出言聲討Melody的事件發了一條半開玩笑性質的平反聲明：「小編重申每次幫完My Melody 換水、搬野均有同我講"唔該你呀"，可見其十分有禮貌。」其實也暗指Melody愛用「唔該你呀」指使人為她辨事。

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小薯茄也拍片抽水

而YouTuber火紅團隊「小薯茄」更拍了一條「【八婆】有種朋友叫My Melody」短片，麗英戴上Kuromi頭飾，觀察Melody（吳冰）在辦公室中利用可愛去討好男同事、一句「唔該你吖」使死人的八婆惡行。

小薯茄影片截圖

原來，Kuromi有本「小氣簿 Kuromi Note」，收錄了上千條Melody的惡行，以下節錄了一些比較過分的：

第1條 幼稚園時，Kuromi在新筆記本的第一頁上寫「希望可以和Melody永遠是好朋友」，Melody竟撕掉那頁給Piano抹鼻涕。 第73條 小時候Kuromi生日，Melody給小蛋糕插上兩支蠟燭，還吃了蛋糕上唯一一顆草莓，令Kuromi很不開心。 第124條 幼稚園遠足時，Melody吃了Kuromi的便當，只餘下骨頭給Kuromi。 第128條 Kuromi想把最喜歡吃的蕎頭留待最後才吃，Melody以為她不喜歡吃就替她吃掉了。 第214條 Kuromi沒勇氣把情書交給心儀的獅子學長，她請Melody代為轉交，獅子學長以為是Melody寫的，他更覺得Melody很可愛。 第363條！！！！！！！ Kuromi跌倒擦傷右膝蓋大哭，Melody給她貼膠布，但多次貼錯位置撕開再貼，令她更痛苦，哭得更厲害。 第386條 幼稚園旅行，Melody跑過來叫Kuromi一起吃午餐，卻使Kuromi的飯糰滾落山坡，追飯糰的Kuromi撞到樹上蜂巢，被蜜蜂追著叮。 第442條 Kuromi新學期開學穿新衣服，被同學讚可愛，Melody甫出現即搶盡風頭，令Kuromi感失落。 第666條 Kuromi本想讓弗蘭多試吃她首次做的蛋糕，Melody剛巧也捧著杏仁蛋糕跑來，更被小石子絆倒，Kuromi伸手接住Melody的蛋糕，自己的蛋糕跌壞卻沒人關心。 第729條 小時候玩捉迷藏，Melody提議第一次玩捉迷藏的Kuromi躲在洗衣籃內，沒有人能發現她，她睡著時被送往洗衣工場。 第1568條 運動會，Melody與Kuromi要爭吃麵包衝線，Melody打噴嚏令麵包沾滿鼻涕，領先的Kuromi被嚇呆，終被Melody咬下麵包搶先衝線。 第1583條 有次在學校集體做飯時，Kuromi負責煮湯，Melody走過來叫她加油並拍她一下，這令幾瓶調味料跌進鍋裡，Kuromi還燙傷雙手。Kuromi想用蜂蜜中和味道，大家都說她做的湯很難吃，讚揚Melody做飯很好吃，Melody說Kuromi已盡力了，叫大家別責怪她。Kuromi認為Melody在貓哭老鼠，怒火中燒。

有其女必有其母 媽咪是腹黑女人

為何Melody會有如此個性？有人分析可能是受到媽媽影響，原來Melody老母在動畫內有很多名言，教Melody做女人的道理，例如：「女人的敵人是女人」等等，還推出了商品；有人認為會助長性別歧視，向Sanrio抗議，最後全部「名言」商品取消。



Melody動畫截圖

「女人的敵人一直都是女人」

「女人啊，對越是沒路用的男人就越沒辦法放著不管」

「自己沒有戀人的人，就更是喜歡對別人的戀情管東管西」

「越是喜歡談當年勇的男人，就越無法期待他的未來」

「男人口中的『我總有一天要做大事』一點也不可靠，所以絕對不能相信」

變粉紅色後成了心機婊

在My Melody的維基百科專頁上，有一句無法證實的資訊，表示Hello Kitty 曾經不服氣Melody人氣比自己高，將她推了下山。又有人表示Melody出道時是鮮紅色頭帽的可愛「小紅帽」兔子，後來改為粉紅色，性格也質質改變。（此部份內容 wiki 已刪）