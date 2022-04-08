消費券Dyson、豐澤、小米優惠｜$5,000 消費券經已到手，各大品牌都推出優惠吸引人用消費券購物。Dyson 和小米都在自家網店或門市推出家電折扣，豐澤更有 iPhone 13 Pro 128GB 1折限量搶活動。收到消費券先不用心急，睇準心水產品再配合優惠，才能最大效率用盡消費券。



Dyson 消費券購物賞

Dyson 網店推出消費券購物賞活動，低至 78 折入手Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵機、Dyson Pure Hot+Cool 三合一風扇暖風空氣清新機HP00及空新機濾網，三款人氣產品優惠組合。同時，購買Dyson V15 Detect 及 V12 Detect 吸塵機，即免費獲贈收納架（價值$1,080）；購買Dyson Purifier Cool Autoreact 二合一空氣清新機 TP7A，則免費獲贈濾網（價值$750）。

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如用 Alipay HK 的話，更可從 Alipay HK App 領取優惠券，買滿 $3,000 即減 $300，滿 $5,000 即減 $550。

豐澤消費券優惠

即日起至 4 月 27 日，豐澤推出消費券「抵得祭活動」，每個星期都有限量產品劈價推出，包括 iPhone 13 Pro 128GB、AirPods Pro﹑Philips 純淨飲水機等，全部限量產品 1折。

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小米之家消費券優惠

小米在消費券期間，也推出米粉節 2022 年優惠，網店上多款小米產品每日以折扣價出售。同時，即日起至 4 月 12日，在小米之家單一訂單消費每滿 $1,000 即送總值 $1,000 優惠券禮包。

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