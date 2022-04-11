車CAM特警YouTube頻道收入多過大J？網民：偷車cam片原來咁好賺

車CAM特警YouTube頻道收入多過大J｜知名 YouTuber 收入高不是新聞，不過要經常諗到有趣題材，對個人特色和投入時間的要求高，因此就算收入可觀，也並非所有人都能輕易做到。近日，就有網民發現頻道「車CAM特警」原來 YouTube 收入比過百萬訂閱的大J還要高，而引起討論的原因，是「車CAM特警」的影片大多都不是原創，而是在其他平台上轉載到 YouTube，令網民質疑：「原來車cam片咁值錢」。



「車CAM特警」收入

香港01科技玩物記者就透過「NoxInfluencer」網站的推算數字，比較「車CAM特警」和「Jason（大J）」兩個頻道的收入，發現訂閱人數只有8.45萬的「車CAM特警」，單月 YouTube 廣告收入竟有約 10.4～19.76萬港元，而 102萬訂閱的大J 即有約 5.3～16.78萬港元。以訂閱人數接近 12 倍差距來看，「車CAM特警」的收入非常誇張。

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NoxInfluencer計算出的參考數字（NoxInfluencer 網站截圖）

偷片都有收入？

引起網民討論的主要原因，是「車CAM特警」的影片以分享各類車 cam 拍攝的片段為主，內容多與路面情況﹑交通意外﹑交通突發事件等有關，而當中部分的影片都是在網絡（如 Facebook﹑各大討論區）轉載，或由觀眾提供。網民因此質疑這類非原創的影片，竟然也能在 YouTube 上獲得如此高的收入。

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👇👇香港 YouTuber 廣告收入👇👇

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網民意見兩極

部分網民認為這頻道是「偷片」賺取收入，而另一部分網民即認為這是「靠實力」賺來，而且各條車 cam 片的片主也沒有介意影片在其頻道傳開，因此沒有問題。對與錯在現階段很難分辨清楚，不過就有網民想到「發達大計」，一起開多幾個車 cam 頻道分薄其利潤，非常爆笑。

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資料來源：LIHKG