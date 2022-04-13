Apple 開倉、iPhone、iPad、iMac、MacBook陳列品劈價｜政府消費券在 4 月 7 日正式發放之後，在香港引起一股久違的消費熱潮，不少人一拿到錢都傾向購買 Apple 產品，貪其質素有一定保證，而且多數以官方定價發售、不會被人無端加價；如果有意買 Apple 產品、又未用完消費券的話，可以留意一下 Apple 官方經銷商在未來幾日連假舉行的開倉優惠！



DG Lifestyle 陳列品開倉、低至 23 折清貨

香港 Apple 官方授權之經銷商之一的 DG Lifestyle，在 4 月 15 日起至 17 日一連幾日都會在其 Mikiki 商場分店舉行「感謝祭」清貨優惠活動，總共有 20 多件 Apple 品牌的陳列品以低至 23 折的價錢發售。產品分類及減價資料如下👇👇👇

iPhone 手機類別

iPhone 方面主要有最新一代的 iPhone 13 系列，雖然是陳列品，但減幅都超過＄2,000，價錢著實有一定的吸引力，而名單上更見到有＄400 的 iPhone 6s Plus，如果考慮入手一部後備機的話，都算是一個不俗的選擇。

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iPad 平板類別

至於 iPad 平板方面就以舊代的出品佔多數，想找較為抵玩的選擇可以留意＄3300 的 iPad mini 6 + Apple Pencil 的套裝，如果是價格先決的話，第 9 代的 iPad 10.2" 都值得考慮。

Apple Watch 手錶類別

Apple Watch 一樣是以舊代產品佔多數，不過如果只是要一枚功能中規中矩的 Apple Watch，＄1000 以下都有兩個選擇，算是不錯了。

Mac 電腦類別

Mac 方面的選擇不多，最為吸引的應是 2017 年版本的 iMac 21.5"，＄2000 買回去當文書上網用機都不錯。

iPod、AirPods、HomePod 影音產品類別

影音方面的產品中，以＄400 的 iPod Touch 最為吸引，其餘兩款則貼近二手價格，未算太抵玩。

留意派籌安排、參加活動有機會贏「優先籌」

DG Lifestyle 感謝祭日期為 2022 年 4 月 15 至 17 日，只限新蒲崗 Mikiki 分店舉行，開店前的 11：00 起會安排派籌，每 60 分鐘為一組，每組名額 10 個，分批進場。在 11：30 活動正式開始，入場人士每人限買一件 Apple 產品。

而除了排隊等派籌之外，是次的感謝祭還加入了「優先籌」，可以首日活動開始前的 15 分鐘，亦即 4 月 15 日早上 11：15～30 期間進場，優先選擇心水貨品，但就需要參加活動抽選，需要到 DG Lifestyle 的 Facebook 專頁讚好、分享及填寫表格，方能獲得參加資格，最終結果會在 4 月 14 日揭盅。