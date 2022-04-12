手機輻射TOP 10｜智能手機是今時今日人們不可或缺的日常工具，但亦帶來不同的健康隱憂，「輻射」就是其中之一，但每一部手機所放出的輻射量都有所不同，究竟哪一部機情況最為嚴重？最近就有人整合了德國聯邦輻射防護辦公室的數據，讓大家可以有一個參考。



手機輻射Top10全是 Android、一部超國際標準

德國聯邦輻射防護辦公室（Bundesamt für Strahlenschutz、BfS）會定期為手機市場上販售的智能手機測量其輻射發放量，而較早前就有外媒整合了當中的資料，找出 BfS 資料庫中輻射量最高、同時又是多國有售的大品牌出品手機，發現排名頭十的皆為 Android 手機，而 Google 自家「親生仔」更是佔據了其中的 3 個席位👇👇👇

輻射量排行頭三的手機皆出自中資手機廠商之手，分別為 Motorola Edge、ZTE Axon 11 5G 以及 OnePlus 6T（圖 BanklessTimes）

在輻射量最高十大位置中，Motorola Edge 以 1.79W/kg 比吸收率（輻射量單位、簡稱 SAR）成為榜首，對比第二位的 ZTE Axon 11 5G 還要多出 0.2W/kg；而值得一提的是，世界各國如美國 FCC、台灣 NCC 等等，對於手機安全輻射量的基準都訂於 1.6W/kg，Motorola Edge 的輻射量已超出此基準的 10% 有多。

Motorola Edge 是 Moto 於 2021 年在國外推出的 5G 旗艦手機，在香港並沒有正式發售，但留意其續作 Motorola Edge 30 Pro 就會在日內於香港上市，其輻射量暫時未明（圖 Motorola）

iPhone 普遍安全、最高輻射量型號是……？

Android 方面在輻射榜上「制霸」，Apple iPhone 方面的情況又如何？翻查德國 BfS 的資料，目前仍然有售的 iPhone 輻射 SAR 值全都在 1W/kg 以下，不過似乎有逐年微升的趨勢，最高輻射型號為 2021 年最新的 iPhone 13 Pro Max，SAR 值為 0.99。

而如果將已經停售的型號計算在內，Apple iPhone 系列中發放最多輻射的則是 iPhone 7，不過 SAR 都不過是 1.38W/kg，仍然屬於國際安全標準之內。

手機輻射對人體影響

手機輻射量有高有低，但對人體影響目前仍然是眾說紛紜，理論上，手機輻射屬於低能量的電磁波，2G~4G 的頻率約為 0.7~2.7GHz 之間，5G 就高一點，最多達到 80GHz，但依然只屬十分低功率的輸出，理論上頂多只能在通話後將人體的周邊範圍加熱一點，未至於會破壞 DNA 結構，故致癌的風險相當低。

手機輻射理論上頂多只能在通話後將人體的周邊範圍加熱一點（圖Nature Ponics）

然而 2011 年世界衛生組織（WHO）就把手機的電磁波列為2B級致癌物，意思是雖然暫時未有充分證據顯示該物質會致癌，但存在致癌的可能性，故列作 2B 級，作一提醒及方便監管。而同樣被列為2B級的致癌物，還有汽油、柴油及使用滑石粉等等。

香港的化學博士 K Kwong 及內科腫瘤科醫生邱宗祥亦曾就手機輻射發表過意見，各位用戶亦可以當成參考👇👇👇

K Kwong 解答網民5大家居輻射迷思

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內科腫瘤科醫生邱宗祥6條手機輻射Q&A