消費券開倉買iPhone、Samsung手機、Sony電視｜中原電器佐敦店特價優惠，iPhone 13 128GB $4000，還有iPad Air、Galaxy S21系列電話、Galaxy Tab 平板電腦，低至半價。



最平半價出清Apple、Samsung手機、平板

中原電器很少會搞大型開倉，反而各分店會定時出清一批特價貨及陳列品，售價比原價平一大截，相當吸引，比如今次中原電器佐敦店就有25款以上的Apple、Samsung 智能手機、平板電腦，即睇有甚麼抵買。

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日期：4月14日起、售完即止

地址：九龍佐敦南京街22號益美大廈地下店

營業時間：星期一至六 11:00 - 19:30 (星期日及公眾假期休息)

*產品為陳列品，購買時請檢查清楚，不設退換，需全數付款，不設分期。



深水埗深之都智能電視特價場｜50吋4K電視 3千頭有售

近期深水埗細場「深之都」都有間LED電視專門店做特價，Sony、三星、Sharp、LG 等品牌都有售，部份機還可再減（要即場問價），比如Skyworth的中國品牌50吋4K Android TV，鋪內標＄3980，其實可講價講到3千3左右，加100蚊有香港本地送貨（有限地區）。

深水埗深之都智能電視特價場｜50吋4K電視 3千頭有售

深水埗長沙灣道226-242號深之都商場／1樓1-7、16-21鋪

電話：23873301

時間：12時至21時

付款方式：可收取消費券4大平台，過$5000可分單，餘額除支付現金外，以其他消費券夾單、或需要簽信用卡，另收1.5％手續費。

