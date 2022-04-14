Tesla Roadster 預訂｜在電動車界享譽盛名的 Tesla，被不少香港車主追捧，其新車型號自然也是焦點所在，而除了輕型貨車 Cybertruck 之外，Tesla 旗下還有一部發布了不少時日的電動跑車 Tesla Roadster，近日終於確定生產日期，並在即日開始預訂！



Tesla Roadster 電動跑車、2 秒加速 100km/h

不少人對 Tesla 的印象源於最暢銷的 Model S、Model X 系列，以為 Roadster 是 Tesla 的全新產品，但其實這部在今日起開放預訂的 Tesla Roadster 已經算是「第二代」，而原祖的 Tesla Roadster，則是 Tesla 公司首部電動車，於 2008 年推出市場、至 2012 年停產以將生產力讓路予當時性價比更高的 Tesla Model S。

二代 Tesla Roadster 在 2017 年由 Elon Musk 親自發布，不過要等到 5年後的今日才正式有量產的消息（圖 Tesla）

至於今代的 Tesla Roadster，其實早在 2017 年已經發布，而5 年過去，從官方網站的資料看來，其具體規格並沒有變化，除了跑車的靚麗外型依然，其仍然是目前全球市場中加速最快的車種，從零加速至 100km/h 只需要 2.1 秒、最高時速可達 400km/h，而雖然是以純電作為驅動，其續航距離亦達到 1000km。

Tesla Roadster 保留了初代的開篷式設計，不過篷頂依然是「手動式」，不是電動收納的設計，需要開篷時就要自己動手拆卸、再將之放入行李廂位內（圖 Tesla）

＄39萬首付、2023年交車

既然擁有著目前世界數一數二的性能，Tesla Roadster 的價格當然亦不會低到哪裡，訂金已經達到港幣HK＄390,000，亦即是發布時預告的US＄50,000 美金，至於最終車價應該與當時公布的US＄200,000 相乎，即約 HK＄1,500,000。

即日起 Tesla Roadster 香港市場都已經接受預訂，有興趣者可以到其官網以信用卡付訂，須先以信用卡支付HK$39,000，並於10日內透過電匯支付HK$351,000 。於電匯成功確認後，預訂方為完成。至於最終的交付日期，就尚需要 Tesla 方面的最終確認，但根據消息指，Tesla Roaster 最快會在 2023 年正式開始量產及付運。