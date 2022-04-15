小米手錶S1 Active｜2021 年小米在香港推出小米手錶系列，由於功能齊全且定價不足＄1,000 而收穫不少好評，更曾經被香港消委會致以相當高的評分；時隔 1 年，小米手錶又有新作在香港推出，分別為 Xiaomi Watch S1 以及 S1 Active，價格就上調不少，兩錶定價分別為＄1599 及＄1299。



Xiaomi Watch S1 以及 S1 Active 兩者除了用料不同之外，在功能上則大致一樣，《香港01》科技玩物記者早前就借得小米手錶新系列中較平價的 Xiaomi Watch S1 Active，看看新型號的實際表現是否與前作一樣吸引。

Xiaomi Watch S1 Active 外形更貼近主流運動手錶

去年登場的小米手錶運動版在功能上相當齊全，不過外形上就極盡簡約，如果追求運動風格的用戶，可能會更喜愛 Xiaomi Watch S1 Active 的設計。

Xiaomi Watch S1 Active 對比起上代，於外觀上最大的分別就是將屏幕加大至 1.43”，同時為其加入金屬錶圈，使其看上去與市場上其他主流的運動智能手錶更為相近，同時亦對屏幕起到更佳的保護作用。不過值得一提的，是 Watch S1 Active 即使增加了金屬物料的比重，其機身的重量依然控制在 36.3g，未會對運動構成障礙。

Xiaomi Watch S1 Active 的錶面屏幕由上代的 1.39” 加大至 1.43”，同時亦將更新率提升到 60Hz，令其畫面顯示體驗更貼近主流手機，是用上手時的第一印象（蔡浩騰 攝）

Xiaomi Watch S1 Active 運動功能再試

小米手錶系列一直著重在運動功能以及健康檢測，Xiaomi Watch S1 Active 同樣支援 5ATM 防水、以及加入多樣感應器，例如上代已經有的心率感應器、加速感應器、陀螺儀、地磁感應器、氣壓感應器、環境光感應器等等，而在今代就新加入了血氧感應器，令其健體監測功能更為完整，另外新加入的手錶通話功能亦有利於做運動時的通話需要。

較為可惜的，是於外國可以用到的 Amazon Alexa 功能，來到香港地區卻未能使用，白白損失了一個好用功能（蔡浩騰 攝）

另外，今代在 GPS 定位功能方面又再有加強，其內置了新式的雙頻 GPS 晶片，可以進行 5 模（GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS）衛星定位，定位比起上代表現已經相當不錯的 4 模定位更為準確，我們亦在戶外對此功能進行了短暫實測。

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還有更平價的選擇？

在約 2 星期左右的輕度試用之後，記者認為 Xiaomi Watch S1 Active 今代的進步主要體現在外觀與及續航力之上，尤其其電池表現的確一如小米官方所講強勁，在 2 星期的試用期間，記者未曾需要接上電源進行充電（當然，疫情期間減少外出亦是電量需求減少的原因之一）。

然而平心而論，如果對運動監測的需求不大，在小米手錶的陣容中還有不少更平價的選擇，至少對一般用家而言，小米在上年度推出的小米手錶運動版已經足夠好用，價錢還要再便宜＄400，但問題應該並不是 Xiaomi Watch S1 Active 的定價太高，只是小米手錶本身的價格真的太低罷了。