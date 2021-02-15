撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-15 08:02

小米手錶實測報告｜小米的手機多年來以性價比高見稱，近年他們亦插足可配戴智能裝置的行列，推出過小米手環以及與 Amazefit 合作推出運動手錶，不過打正旗號以「小米手錶」名字推出新作，今次還實屬第一次。 小米在香港推出的首個系列的小米手錶共有兩款，一為價錢較便宜的「小米手錶超值版」以及今次借測的「小米手錶運動版」。

小米手錶運動版 10 大賣點

小米手錶運動版造型更像傳統手錶、功能也更強大；但雖然叫做更高階的貴價款式，但這款小米手錶運動版售價也不過是＄899，然而小米方面並沒有將貨就價，一枚智能手錶有應該有的，小米手錶運動版都有，某些功能如運動紀錄、GPS 等等更是做得比某些更高價款式更為完善。

👇👇👇按圖放大看小米手錶運動版10大功能／賣點👇👇👇

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小米手錶功能匹敵＄5000 智能手錶？

小米手錶運動版既為運動手錶，在運動功能上我們自然更為看重，而在這一方面它功能包括防水、GPS定位、氣壓計等等，除了防水功能只有 5ATM（約 50 米水深）、故不適宜用於潛水時用外，其他功能，尤其是 GPS 功能甚至能與數千元的大廠出品比拼。

翻查資料，香港消費者委員會（消委會）在 2020 年頭曾經引述過國際消費者研究及試驗組織的一個運動智能手錶測試報告，當中獲得 4 星評價的款式中，只有 Polar Vantage V 以及 Garmin Fenix 5S Plus 可以 4 模衛星進行 GPS 定位，但兩款都較為貴價，分別為＄4580 以及＄5699，是小米手錶運動版的 5～6 倍。

👇👇👇按圖放大看：消委會智能、運動手錶評測👇👇👇

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小米手錶運動版運動記錄、GPS 功能實測

小米手錶運動版使用前需要以新版的《小米穿戴》App 進行配對啟動（蔡浩騰 攝）

講得小米手錶運動版如此強橫，我們的實測當然不會流於外表就算，《香港01》科技玩物記者就戴著小米手錶運動版在街上走了一段距離，看其運動偵測及 GPS 紀錄功能是否如此精準👇👇👇

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同場加映：小米手環 5 上市評測 仲有 EVA 聯乘錶面

如果只是想要一般的日常健康監測、時間功能，其實又未必需要用到小米手錶的，小米在上年中也推出了功能相當全面、但只售＄239 的小米手環 5，外型更為小巧👇👇👇

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