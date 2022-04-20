PS主機被當成炸彈 美國機場擺烏龍致停飛｜雖然現在不能輕易出外旅遊，但回想仍可以隨時飛的日子，玩家們有沒有試過帶遊戲主機出國呢？不是說 PSP﹑Switch 這類手提機，而是 PS﹑Xbox 這樣家用機也曾想帶到酒店玩。近日美國居然因為有人把 PlayStation 主機帶上飛機，而令整個客運大樓關閉的趣聞，到底這部 PS 主機有什麼問題呢？



PS 主機當炸彈

根據 WCVB 的報導，在美國時間 4 月 16 日下午時間，在波士頓洛根國際機場（BOS）的客運大樓 A 中，運輸安全管理局在一名乘客的行李內，發現一個疑似是炸彈的「可疑物品」，因此開始警報並找來爆炸品處理小組檢查。結果發現，這個「可疑物品」原來是一部 PS 主機（報導沒指明型號，根據Twitter 網民留言有機會是 PS2／PS3）。

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PS 主機被當成炸彈後，所有旅客都不能從客運大樓A 登機（WCVB 影片截圖）

在警報開啟後，客運大樓 A 即時關閉，而一位乘客 Pam Lovano 回應 WCVB 指，當時正要乘搭 6 點的飛機，但剛到機場就聽到一群人跑出機場和尖叫，發現客運大樓 A 已被警員封鎖，外面更聚集不少打算乘機的人群。

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Boston Logan terminal A pic.twitter.com/YvS2pumHwa — Sharath Prabhal (@SharathPrabhal) April 17, 2022

當局發言人 Dave Procopio 回應事件指，X 光機看到行李內的圖像很奇怪，因此引起檢查人員的注意而進行調查，發現這部 PlayStation 老化得非常嚴重，外型也不似是遊戲主機，所以發生誤判情況。

PS2 曾被禁運？

今次事件是因為 PS 主機老化導致誤判，但原來在 PS2 剛推出時，有傳試過被禁運，而且是被當成軍事用品。PS2 在 2000 年公開販售，PS2 的圖形運算能力高達每秒 300 萬向量，效能不亞於一部小型超級電腦，當時震撼了整個遊戲和科技界。同時，由於驚人的高速處理影像能力，有傳 PS2 的處理器可以應用在導彈的誘導裝置系統上，甚至傳出伊拉克政府囤積 4,000 部 PS2 打算改造成武器的傳聞。這 PS2 就成為日本第一部管制輸出的家用機，不能大量出口到伊朗、伊拉克、利比亞等地。

雖然現在看來 PS2 已經成為經典，今次被誤會成炸彈也與其「高速處理影像能力」無關，不過也能看到出玩家對這部經典主機的愛，坐飛機也要帶同去其他地方玩。

資料來源：wcvb