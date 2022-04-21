世界地球日Apple換店綠葉logo籲環保、Apple Pay購物即捐款｜每年4月22日世界地球日，不少公司都會有一連串的活動推動環保。今次Apple為了慶祝世界地球日，就在實體Apple Store上換上綠葉 logo ，以及一連串活動籲環保。



三間Apple Store換綠葉logo

Apple一直以來都積極實踐對環保承諾，不單營運上達至碳中和，力求2030年完全實現碳中和的目標，所有Apple產品將100%以潔淨能源製造，製造過程中的碳排放影響將達至淨零，以應對氣候變化。

一年一度世界地球日，Apple亦都有三家Apple Store換上綠葉logo響應環保。（Apple）

由即日起，香港全Apple Store 均換上環保相關的櫥窗設計及 QR Code，可令果迷更深入了解Apple如何「計劃好每一步」以實踐 2030 年的碳中和目標。另外，Apple Store ifc mall、Apple Store Causeway Bay 及 Apple Store Canton Road 的 Apple logo 更換上期間限定的「綠葉」設計，別出心裁地籲環保信息。

Apple Watch 限時環保挑戰獎章

Apple Watch 用家可以運動來慶祝世界地球日，4月22日當日，用家只需在Apple Watch「體能訓練」app 進行記錄 30分鐘或以上的運動，即可獲頒「世界地球日挑戰獎章」以及 iMessage 貼紙。還有Apple Pay 的用家即日起至4月22日於 apple.com、Apple Store app 或 Apple Store 以 Apple Pay 支付購物，每次購買 Apple 將向世界自然基金會捐款。

（Apple）

App Store、Apple TV app 及 Apple Podcast 亦設有精選內容、特別活動及教育資源等等，讓大家了解氣候變化等重要議題、欣賞大自然之美，以及支持保護地球的工作及社群。