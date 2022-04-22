iPhone 最暢銷系列｜Apple 近年每代 iPhone 都刷新銷售數字，而發售了大半年的 iPhone 13 系列顯然也不例外，最近有銷售調查就顯示 iPhone 13 系列對比過往兩代都要更受歡迎，即使個別型號的銷售成績低落，仍然不礙 iPhone 13 系列整體成為近年最好賣的 iPhone 出品。



iPhone 13 系列成近年銷售最強 iPhone

近日美國消費者研究機構 Consumer Intelligence Research Partner（CIRP）就發表了 2022 年第二季度的 iPhone 銷售佔比報告，發現 iPhone 13 系列對比過去兩年的 iPhone 11 及 12 系列，於銷售百份比上明顯佔優，佔整個季度 iPhone 銷售中超過 70％。

綜觀 iPhone 13 系列中的四部機種，iPhone 13 在過去一季的貢獻最大，單是此單一型號已經佔去全部 iPhone 銷售中達 38％ 的比例，亦因為如此，即使 iPhone 13 mini 的買氣極度疲弱（只佔整體的 3％），仍使 iPhone 13 系列整體的表現較過去兩年的出品更加亮眼。

從 CIRP 公布的圖表可見，iPhone 13 系列四機（右上四個色塊）整體的表現較過去兩年的出品更加亮眼（圖 CIRP）

而在同一報告中，亦見到美國消費者對平價機相當有興趣，新的平價機種以及已降價的舊型號都錄得不錯的銷售數字，已發售兩年的 iPhone 11、iPhone SE 2020 以及已發售三年的 iPhone XR 合共佔有 iPhone 此季總銷售額的 15%。

iPhone 13 系列的暢銷原因竟跟 iPhone 14 有關？

為何 iPhone 13 系列會比過往的 iPhone 更能獲消費者青睞？有評論就指出 iPhone 13 系列對比以往兩代都有明顯進步，例如「瀏海」縮窄、加入更強的相機鏡頭、以及支援 5G 連線等等，都能吸引舊機用戶入手新機。

有傳 iPhone 14 會將前鏡頭改為「感嘆號」形狀，同時將角位變得更圓潤，但是否能比 iPhone 13 更吸引用戶？（圖 MacRumors）

而另外一個原因則竟與 iPhone 14 有關 － 事關在過去一年，有不少傳聞都指出 2022 年登場的新一代 iPhone 在外觀、功能上對比 iPhone 13 都未有太大突破，甚至會採用同一枚 A15 處理器，令不少觀望中的用戶都不再等下去、直接購買今代 iPhone 13。