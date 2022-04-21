日本的漫畫早已超越語言，在全球取得舉足輕重的地位，遊戲﹑電影，甚至在生活用品上都會見到漫畫作品的影子。鳥山明﹑尾田榮一郎﹑岸本齊史等名字，在漫畫迷心中都不能撼動。近日 rank1-media 就列出 2022 年最高收入的日本漫畫家 Top 20，到底哪一位的吸金力最強呢？



【第7位】諫山創／年收入 2.8 億日圓（$1,716萬）

在上年已經完結的《進擊的巨人》，在日本國內累計發行量已突破 8,600 萬冊，海外突破 1,200 萬冊，在全球取得極高人氣，甚至在 2018 年與華納兄弟達成協議，預計會推出荷里活真人版電影。諫山創收入打入第 7 位也是理所當然。

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《進撃的巨人》

【第6位】岸本齊史／年收入 3.2 億日圓（$1,961萬）

Jump 舊三本柱之一的《火影忍者》，人氣不用多解釋，單行本在 46 個國家／地區銷量超過 2.5 億卷，同時亦曾改編過多部電影版和遊戲。現在也繼續連續《慕留人傳》，收入可想而知。

《火影忍者》

【第5位】藤子·F·不二雄／年收入 4.6 億日圓（$2,819萬）

雖然大師離世多時，跨越時代的漫畫作品《多啦A夢》，完全沒有世代問題，就連對漫畫沒留意的也9成9會知道這作品。雖連載在1996年已完結，但動畫一直都繼續推出，而且周邊產品多不勝數，《多啦A夢》的吸金能力非常長青。

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《多啦A夢》

【第4位】吾峠呼世晴／年收入 5 億日圓（$3,063萬）

《鬼滅之刃》在短短4年間完結，人氣多次爆炸性增長，特別是動畫版的助力非常大，成為2020年日本國內最暢銷漫畫，年銷量超過8000萬冊，超越《海賊王》。《無限列車篇》日本票房突破400億日圓，超越《千與千尋》成為日本影史票房榜第1名，吾峠呼世晴收入因而打進第4位。

《鬼滅之刃》

【第3位】高橋和希／年收入 6 億日圓（$3,674萬）

《遊戲王》漫畫連載早在2004年完結，而令高橋和希收入如此多的原因，就是因為電腦遊戲﹑手機遊戲﹑實體卡牌等改編而來。2021年集英社消息人士爆出，《遊戲王》全球賣出350億張卡，高橋和希可從每張卡分到0.1~0.2日圓分成計算，單是賣卡已得到數十億日圓收入......

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《遊戲王》

【第2位】鳥山明／年收入 14.8 億日圓（$8,569萬）

經典中的經典，《龍珠》在全球漫畫迷心中的地位難以撼動。即使完結多時，但每次的電影版都有大量fans支持。而在2015年再啟的《龍珠超》，再次和龍珠這個IP帶到新世代眼中，鳥山明收到的版稅與其知名度成正比。

《龍珠》／《龍珠 超》

【第1位】尾田榮一郎／年收入 31 億日圓（$1.9億）

JUMP 長年的頂梁柱《海賊王》，在JUMP中長期佔據人氣第一位，單行本更有 30 多個國家的翻譯版，全球銷量高達 5 億 100 萬本，高居全球第一。雖然最近路飛的果實秘密和5檔曝光，受到極大的爭議，但仍無阻尾田成為 2022 年日本收入最高的漫畫家。

《海賊王》

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資料來源：rank1-media