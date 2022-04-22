Windows解壓軟件爆漏洞｜電腦﹑手機上的資料越來越重要，不只是互聯網瀏覽記錄﹑帳戶密碼﹑就連銀行和信用卡資料都會儲存在電腦上，如被黑客盜取，隨時帶來極大金錢損失。近日就有研究人員發現，常用的解壓縮軟件「7-Zip」有漏洞，讓黑客可以在後門入侵用戶的電腦，甚至在該電腦操行任何指令。



7-Zip 安全漏洞

根據 TomsHardware 的報導，GitHub 用戶「Kagancapar」在 7-Zip 上發現安全漏洞。在 7-Zip 的安裝位置中，有一個名為「.7z」的檔案，黑客只要把「.7z」放在 7-Zip 「Help」的視窗內，就可以從一般權限使用者，升級成管理員權限。這個漏洞為黑客提供一個後門，只要進入被攻擊者的電腦內，就能透過漏洞完全掌控該電腦，進行任何指令，甚至偷取用戶記錄在電腦的個人資料。

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7-Zip是目前最普及的開放源碼壓縮程式 （gushiciku圖片）

受影響用戶

「Kagancapar」發現的漏洞出現在 7-Zip v21.07 或之前的版本上，而現時 7-Zip 的官方最新版本就是 v21.07，因此現已安裝 7-Zip 的用戶都有潛在風險。

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7-Zip現時可以下載的最新版本就是「v21.07」（TomsHardware圖片）

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解決方法

TomsHardware 網站建議，如果 7-Zip 沒有進行更新，可以刪除「7-zip.chm」文件；或把 7-Zip 設定成只有讀取和運行。如無必要，亦可以在 7-Zip 推出修復更新前，改用WinRAR 或 WinZip 作為 Windows 解壓軟件。

資料來源：Tom's Hardware