Netflix 嚴打夾plan、首季流失20萬訂戶｜4月19日Netflix公開業績，串流平台大哥大公布2022年第1季訂閱用戶流失 20 萬人，股價隨即重挫25％。網飛聯合執行長Reed Hastings在股東公開信中，將問題歸咎於太多人share帳戶。



Netflix CEO：一日最衰都係夾plan!

Netflix於股東公開信中指出，帳戶分享share 月費的情況猖獗，令訂戶增長停滯不前。Netflix上次有用戶數下跌，已經是2011年10月的事，當時流失了80萬用戶。而因為疫情令在宅睇串流的用戶大增，分析師本預期第1季訂戶數會增加270 萬，如今業界大佬業績不似預期，自家股價跌了25％，還拖累了Spotify、Disney等串流服務大戶股價齊齊跌。

CNBC節目截圖

網民分析原因：「係因為太多韓劇呀！」

然而香港Netflix討論區有用家則認為，夾plan這不是真正問題所在：「係因為太多韓劇呀！」認為香港韓劇太多令他們不再訂閱Netflix，有不少網民同意是太多韓國作品決定不訂，更笑言以為Netflix是韓國公司。

香港網民認為韓國劇太多令他們不再訂閱Netflix

但這個指控卻難以自圓其說，但以上發言似乎只反映了個別用戶的睇片口味，因為香港區TOP 10榜有9部都是韓片，證明是受歡迎的，韓劇《魷魚遊戲》、《殭屍校園》明顯有帶旺Netflix，如果其他劇種也有更多選擇，網民會更少流失。

6個致Netflix用戶數負增長因素

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至於真正令Netflix用戶數下跌的因素，可能是以下6點：

1.｜Disney+ 的出現



2.｜FOX ／ 夢工場作品下架



3.｜獨家原創大作不足



4.｜用戶帳號共享猖獗



5.｜暫停俄羅斯服務



6.｜美加地區加價



今年全力打夾plan、勢必加價

真正原因我們無從得知，但3月30日起Netflix在美加地區已加價，基本方案由 8.9 美元（約70港元）上調至9.9 美元（港幣 78 港元），香港很可能也快將加價。Netflix現時有2.2億個家庭付費訂閱，並估計有 1 億以上的家庭透過「夾plan」共享戶口，它們警告，未來即將全球打擊帳密共享。