鏡迷週末好去處、必朝聖！Samsung x MIRROR Popup Store進駐太古｜今個週末各位MIRROR鏡粉又有好去處了，皆因Samsung就在太古城設立限時快閃店Popup Store，不單有最新手機試玩，更可以與MIRROR各成員的最新款手機殼打卡及玩遊戲獲取禮物。



Samsung x MIRROR Popup Store 週末必來朝聖

今次Samsung Galaxy S22 系列 Popup Store進駐太古城中心，一走入夢幻蘑菇打卡位「Nightograhy黑夜亮攝」隧道內可試玩最新Galaxy S22手機的超強低光夜攝功能，而且更可以拍攝出迷幻感覺，參加者都有如置身奇幻仙境的感覺。

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（林勇 攝）

走過Nightograhy黑夜亮攝後，第二站便是鏡粉們必到打卡位，MIRROR作為Samsung最新手機代言人，展出剛推出的Galaxy Z Flip3 5G- MIRROR特別版手機殼，手機殼以唱片封套為設計概念。印上MIRROR標誌外，更有鏤空標誌設計及透出MIRROR字句，配合前置屏幕一同使用仿如應援燈牌。手機殼更以每位成員的專屬顏色印上獨立簽名，同場亦設有12子的獨家靚相，好讓鏡粉與MIRROR 12子合影。

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現場MIRROR專區，鏡粉們必來朝聖打卡。（Samsung）

👇近距離 Galaxy Z Flip3 5G- MIRROR特別版手機殼逐個睇👇

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參加現場活動獲取禮物

除了每「Galaxy S22系列相機體驗」及「Galaxy Workshop 攝影工作坊」外（每日定時舉行），可以讓各參觀者更可以試玩巨型LED - S Pen 互動畫牆，各參加者可使用Galaxy S22 Ultra手機內置S Pen發揮創意，繪畫出專屬的藝術作品，並可投影將畫作放大成巨型LED 壁畫，即場打卡。而且完成遊戲（或任何活動）及完成指定任務，可獲取獨定QR Code，現場換取竹製餐具套裝。

只要現場完成任務，便有機會獲取竹製餐具套裝。（林勇 攝）

Samsung Galaxy S22 系列Pop Up Store

日期：4 月 22 日至 5 月 5 日

時間：早上 11 時至晚上 8 時

地點：太古城中心 2/F 中庭及中橋