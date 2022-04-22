消費券優惠｜未知大家的消費券用完了未？有關消費券的優惠仍接二連三推出，今次豐澤和 csl 就再次推出驚人折扣，部分限量產品更以 1 折推出，包括 Switch OLED﹑iPhone 13 Pro﹑Nespresso 咖啡機等。同時，csl 之前在旗艦店反應熱烈的消費券優惠，將會在網上再次舉行，當中最多人留意的 PlayStation 5 主機連 Sony Xperia PRO-I 也將會有同一個折扣在網店推出。



必登記1折抽籤

由即日起至 4 月 27 日，豐澤會員可以登記抽籤限量 1 折產品，不同校定時間搶，只要在豐澤網店登記即可，中籤會員會收到 SMS 通知，不中也會收到 email 通知。同時，豐澤網店正進行 Dyson﹑居家娛樂產品的優惠，包括 Dyson V15吸塵機減 $730﹑HP00 三合一空清機減 $1,700﹑Samsung 43 吋 4K LED 電視減 $1,430 等。

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（Facebook @@hkcsl 圖片）

csl 網上消費券優惠

稍早前 csl 在旗艦店舉行消費券優惠，吸引不少人排隊搶購。而這個優惠將會在 4 月 27 日開始，在網上舉行，而用 Tap & Go 全數支付，更可以用 $9,988 買到 PS5 連 Sony Xperia PRO-1 套裝（原價：$16,979）。上次錯過了的話，今次的網店消費券優惠就要把握機會。

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同時，網上行正舉行「網上行全城幸運賞」活動，只要在 5 月 31 前在活動網站上輸入姓名、手機號碼、身份證頭 5 位號碼等資料，就可以參加抽籤，有機會得到 Samsung Galaxy S22 Ultra﹑PS5﹑Switch OLED﹑iPad touch 等產品。

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