買手機被騙／中伏｜上月＄5,000 消費券派發到香港市民手上，大部份人都急不及待消費，而新手機就是其中一個購買目標。

但在市民有更多錢用的同時，市場上亦有奸商看準市民手頭充裕、衝動消費的時機，向不諳科技的用家埋手，有網民早前就上網分享一次差點被手機店迫以陳列機當新機購買的經歷。



旺角疑似黑店、陳列機當新機賣？

日前就有網民在連登討論區上開帖，指她在旺角某大型商場購買 iPhone 時險受騙，而綜合她的說辭，大可以整理成以下幾點，如果屬實，店鋪方面的確有不良營銷之嫌👇👇👇

1. 該網民在提出買機後，店鋪連實機都未有帶來就要求先付款；

2. 網民求購的是 iPhone 8 Plus 64GB 白色版本，店員良久後拿來的居然是 256GB 之金色版本，雖然當事人已經表明並非她所要求的款式，但店員卻不斷以各種牽強理由繼續推銷，包括聲稱「256GB 才是港版、 而 64GB 版本則並非港版」；

3. 在當事人未應允買機前，店員已經私下𠝹開手機的外封膠膜；

4. 當事人檢查手機時竟發覺手機屏幕沾有塵埃，一再詢問之下店員才改口指該機是「陳列機」；

5. 當事人要求退款，但店員卻指「八達通交易有手續費」，最終只能退款98%，事主最終損失＄55港幣（然而據《香港01》科技玩物記者核查，八達通目前的交易手續費最多亦僅為 1.5%）

買手機8步檢查、免買「鬼機」／組裝機

眾多手機店的集中地、旺角先達廣場，亦是被坊間不少人認為是奸商黑點（蔡浩騰 攝）

雖然只有網民的片面之辭，要一口咬定某店一定是「黑店」，著實有點不公平，然而可以肯定的，是旺角幾個商場如兆萬、先達當中，的確有傳某些銷售手法有問題的商戶，除了以上「陳列機當新機賣」的事例，亦常聽說「水貨當行貨」又或是「二手當一手」等等欺瞞手段，甚至曾有賊贓、甚至俗稱為「積木機」的組裝機在市場出現。

既然未能保證商戶是否值得信賴，作為消費者，在購買新手機前就有必要學懂如何簡單檢查手機，以下 8 個檢查步驟，不管是購買一手機抑或二手機都可以應用得到。👇👇👇