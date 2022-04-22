iPhone MagSafe外置式電池 更新後充電快50％｜自iPhone 11系列開始，蘋果手機的機背開始加設MagSafe磁吸充電功能（但需要加配有金屬圈的機殼），12代開始更內置了金屬圈，並推出「MagSafe 外接式電池」這款可以吸付在機背的小電池，為手機追加額外電量。最近Apple 為它更新了frimware，可以將5W充電輸出力，提升50%至7.5W。



被恥笑交智商稅買電子垃圾

蘋果不少配件的定價也帶有「信仰」成份，售價不菲，這「MagSafe 外接式電池」表現向來被用家批評，近日連登手機台又有用家抱怨它補充雖然介面顯示正在充電，但手機電量卻一直由50%下跌至10%，認為「MagSafe 外接式電池」是電子垃圾。

連登仔點解要笑MagSafe外置式電池？

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在手機設定＞關於本機內的「MagSafe外接式電池」內就可以睇到升級後2.7.b.0版本。

3步更新MagSafe外置式電池

1. 將希望更新的 MagSafe 電池吸付在 iPhone 上並等待一星期（Apple官方說法）

2. 進入「設定 > 一般 > 關於 > MagSafe電池組」，發現 MagSafe 電池組韌體升為 2.7.b.0 版後，就可以升級為 7.5W 充電。

3. 想更快更新，可以用USB-C 線一連接MagSafe充電池，一邊駁到Mac電腦或iPad平板（有USB Type C輸出），就可以5分鐘內完成更新。亦有人就提議可以去Apple store找天才幫手

不少連登用戶都跟發文樓主解釋，一邊充電一邊打機根本是不好的習慣， 而且7.5W並不會對充電能力帶來很明顯的幫助，建議有相同問題的iPhone用家，可以參考以下電池保養教學：

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