5G 流動數據推出至今，仍未成為主流，但隨新款手機不論低中高階都支援 5G 後，轉用 5G Plan 的用戶明顯比之前多，電訊商也推出不同的升級或轉台方案，吸引用戶使用 5G。可是，近日就有網民開 post 指：「4.5G 無限plan係世一」，認為 4.5G 數據的性價比最好，根本不用 5G，而其他網民的意見兩極。



4.5G 世一

網人民認為 4.5G Plan 的價錢相宜，只要 $120～$140 就有 42Mbps 無限數據，42Mps 的速度睇片（Youtube／Netflix）已經無須等候讀取，非常足夠使用。同時，4.5G 技術成熟覆蓋範圍大，市區基本上沒有接收問題。因此，認為根本不用轉用 5GPlan。

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👇👇4.5G vs 5G 邊種Plan最好？網民反應兩極👇👇

主要是 5G Plan 比較貴而且上網速度再快也沒有用，因為 4.5G 的速度已經足夠日常用。同時，很多人反映 5G 數據會令手機耗電增加，會影響正常使用手機的習慣。

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（Google圖片）

5G 同樣有支持者

雖然這個 Post 的正評數很多，但仍有不少網民持相反意見，認為 5G Plan 亦有很多可取的優點。最明顯的就是 5G 的延遲低﹑頻寬闊，上網速度是 4.5G 不能比擬的。有網民反映，市區 5G 的下載速度平均可達 100～200 Mbps，有如長期連上 Wi-Fi，體驗非常好。而且可以隨時轉換 4G／5G，以應付不同的使用需要。

（蔡浩騰 攝）

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最後結論：居然是儲值數據卡勝？

4.5G 和 5G 各有優缺，難以斬釘截鐵說那一個 Plan 最好，主要還是根據用家的使用習慣﹑需要來決定那種 Plan 比較適合。而說到 CP 值，不少網民也認為儲值卡才是皇道。價錢低﹑數據用量多，所以沒有合約綁死，唯一是增值比月費 Plan 麻煩，所以如果正在找 CP 值最高的流動數據服務，可能這才是「最好」的選擇。

資料來源：LIHKG