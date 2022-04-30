SmarTone母親節獨家優惠、＄998抵價買Samsung Galaxy A33 5G

SmarTone 手機優惠｜未來 5、6 月，而是父／母親節的時侯，各位是否仍未決定好如何孝敬雙親呢？如果有打算為他們購置最新款的智能手機，就要留意由 SmarTone 獨家推出的手機優惠了，皆因現在上台出機將即可享有優惠價出機，最低以＄0 機價就即可購買 Samsung Galaxy A33 5G 或 A53 5G 啦！



超抵玩 SmarTone 5G 月費計劃、＄238 起即可上台

最近不少電訊商都有 5G 月費的減價優惠，SmarTone 今次就趁著母親節將為全線 5G Plan 提供月費回贈，變相讓原本的月費價向下調整＄60～＄130，現在最平價的 5G Plan 月費就僅為＄238，相當吸引！

＄998 抵價出 Samsung Galaxy A33 5G

而講到近來推出香港市場的實用機款，當然就要數出自 Samsung 最暢銷 Galaxy A 系列的兩部新作，分別有 Galaxy A53 5G 以及 A33 5G，只要簽約最少 24 個月就可以在 SmarTone 以優惠價購買這兩部手機，SmarTone 還會額外加送 12 個月升級版雙面保護「SmarTone爆芒換新™️ 」以及免費「玻璃貼及手機套套裝」 。

而優惠中主打的 Samsung Galaxy A33 5G，是性價比最高的實用型中階機種，其採用支援90Hz 更新率的 6.4” FHD+ infinity-U 全屏幕，背面有支援光學防震的 4800 萬像素主鏡頭，另外支援 IP67 抗水防塵及支援 25W 快充的 5000mah 電池。

Samsung Galaxy A33 5G（圖 Samsung）

Galaxy A33 5G 只需要最少簽約 28 個月就可以即時上台買機，且可以優惠價＄998 購買原價＄2998 的 A33 5G，綁約時間更短、相對地付出也較少，是以 $998 買機當屬今次優惠中的最抵玩方案。

較高階選擇 Samsung Galaxy A53 5G

兩部手機當中，另有稍為高階的 Galaxy A53 5G 選擇，其採用6.5” FHD+ infinity-O極限全屏幕，支援120Hz超流暢屏幕刷新率，背面的主鏡頭為 6400 萬像素主鏡頭，並加入光學防震架構，確保攝錄清晰穩定。另外它又與 A33 5G 一樣支援 IP67 抗水防塵及內置支援 25W 快充的 5000mah 電池。

Samsung Galaxy A53 5G（圖 Samsung）

首先若然打算簽 28 個月合約＄318 或以上月費計畫的話，原價＄3998 的 Samsung Galaxy A53 5G 即可以＄0 機價出機，但相對地支出亦會較多。