游學修認愛Jessica｜不認不認還須認！早前一度有傳游學修與同為 YouTube 頻道《試當真》的當紅女成員 陳苡臻（Jessica）相戀，但他們一度公開否認，直至今日（4月28日）中午，游學修就於其 Instagram 上載新相，並在說明中承認與 Jessica 蜜運當中。



消息一出，網絡上一片嘩然，除了恭喜二人之外，另有一眾男網友對游學修一片嘻笑怒罵：「收皮啦游學修！」。今次游學修認愛之所以會引人熱議，除了因游學修曾半開玩笑地講過「旗下女藝人不能喜歡我」的言論之外，游學修在兩個月前亦曾經公開否認過二人有戀人關係。

游學修曾在《試當真》早期影片《Channel需要女》中曾半開玩笑地講過「旗下女藝人不能喜歡我」（圖 試當真@YouTube）

游學修似已經預計到網上會有人質疑他之前的言論真偽，他就在認愛的帖文中指出當時並未正式追求到 Jessica，故當時並未有「講大話」，但當然信不信就由你了。

游學修 3 任女友 IG 人氣檢閱

翻查資料，游學修進入娛樂圈後的緋聞不算多，但歷任皆是網民追捧的甜美系女神，不過兩位舊女友似乎在人氣上就要輸給憑《試當真》爆紅的 Jessica 了。

1. 蘇麗珊 Cecila

IG 帳號：ceciliaso

IG 追蹤人數： 90.7k

蘇麗珊 Cecilia 以兼職模特兒身份入行，後來於 2014 年接拍首部電影《哪一天我們會飛》，飾演當中女主角余鳳芝的年輕版本，當時的對手、即飾少年時期彭盛華的，就是游學修。兩人因拍戲撻著，惜在一年之後就因性格不合而分手收場。

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2. 曾樂彤

IG 帳號：tsangloktung

IG 追蹤人數： 146k

曾樂彤目前為英皇旗下藝人，但起初是以 YouTuber 身份出現人前、以拍化妝片教學為主，因為樣子甜美而收獲不少男性 Fans，在 2017 年進入娛樂圈前已經是宅男女神。

曾樂彤與游學修在 2018 年被記者拍到十指緊扣並出入游學修住所，但由始至終都十分低調，至 2020 年中雙方才暗示已經分手。

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3. 陳苡臻 Jessica

IG 帳號：krisssica

IG 追蹤人數： 258k

陳苡臻 Jessica 原為城市大學BBA畢業，主修金融，在畢業後曾從事公共關係工作達 2 年，及後辭職發展幕前演藝事業，在出道短時間後，因出演《試當真》兩條短片《爆旋平安夜》及《教父》而大受歡迎。

Jessica 後來加入成為《試當真》團隊成為固定班底，與團隊中其他女藝人一樣人氣急升，過去一年不斷接拍不同廣告，又參與《試當真》一周年之舞台演出。