美國消委會推介｜8部＄3000價位抵玩智能手機、再教3招發掘平價機

消委會推介中階手機｜雖然旗艦機種一直帶領手機界發展，但根據往績，在市場上銷量最好、最受歡迎的往往是中至低價的機種，反映用戶對於頂尖硬件的興趣一般、只要能應付日常使用就已經足夠。



但究竟要如何才能發掘到這些價格相宜、具性價比的手機？類似香港消委會的美國消費者機構 Consumer Reports 就提出了幾個有用的選機貼士。

美消委會教 3 招、助用戶選擇性價比高手機

1. 選購較舊型號

Consumer Reports 的電子產品測試部門主管 Richard Fisco 指出，近年手機在科技上的變化不大，如果在選購手機時可選擇非最新推出的型號，就可以省上一筆可觀的支出。

2020 年推出市場的 iPhone 12，現在用約＄5500 的價錢買到（資料圖片）

例如在 2020 推出市場的 iPhone 12，當時的香港售價達到＄6799 起，而在 2 年後的今日，就可以用約＄5500 的價錢買到，而且在操作體驗上與最新的 iPhone 13 其實分別不算大。

2. 尋找較小眾品牌

目前的用戶在選購手機時，仍然傾向以 Apple、Samsung 兩間龍頭大廠為主，但其實市場上有其他品牌如 Google、OnePlus，雖然以手機而言品牌規模沒有那麼大，但其手機出品一樣擁有著十分高的性價比。

OnePlus 的出品在港都有不少捧場客

3. 購買翻新機

最後 Consumer Reports 提到用戶可以購買由廠牌官方或零售店提供的翻新機，一般這些翻新機都會換上全新電池、全新外殼。

不過針對這一點，我們就必須提出香港的實際情況 － 官方翻新機在香港暫未算流行，手機品牌甚少有提供類似產品，即使是 Apple 網站都只有提供翻新的 Mac 及 iPad，並未有翻新的 iPhone 出售。而在零售方面，香港開始出現專營翻新機種的網店，貨源甚至有日本、台灣的機種，不過大眾的接受程度仍然較低。

在香港有零售網站就以「綠色手機」稱呼翻新機，在價格上都有不少折扣（圖 Ola Tech）

美消委會推介 8 部抵玩中價機

看畢以上 3 招都未必知道自己要買甚麼機？Consumer Reports 就推介了 8 部目前價格不俗的中階機種供各位選擇，《香港01》科技玩物記者亦整合了 Consumer Reports 方面對這些機種的評分及意見、以及這些機種目前在香港的售價供大家參考👇👇👇