Apple推自助維修iPhone計劃　套件樣樣有售　暫只適用這幾款手機

此前有爆料消息稱，Apple將推出自助維修計劃（Self Service Repair），目前這服務官網已經正式上線，首批支持自助維修的地區只有美國。



自助維修是指Apple對外開放官方維修指南、原廠工具、所需備件材料等。這些東西與 Genius Bar 和許可方可以獲得的完全一樣。

Apple推出自助維修計劃，但暫時只在美國開放。

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從其官網的訊息來看，目前支持自助維修的設備為全部iPhone 12系列、全部iPhone 13系列和iPhone SE 3。年底前將擴展至支持M1處理器的Mac產品，並將進入歐洲市場。對於這些iPhone，可選維修項目包括電池、底部揚聲器、攝像頭、屏幕、SIM卡、振動馬達。

對於用戶來說，維修有多個價格可以選擇，例如 iPhone 12 電池修理包售價 70.99 美元（約557港元）， iPhone 12屏幕維修套件（包含面板、螺絲、防水膠等）售價為269.95美元（約2118港元）。

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