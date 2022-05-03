平價5G（2022年5月）｜最平＄48 有得玩！6大＄200以下5G月費方案

平價 5G 2022｜5G 網絡今年開始更為普及，而在早前個別電訊商推出限時劈價優惠之後，5G 市場的平均價格亦開始有下調跡象，目前用戶可以在＄200 或以下的價位享受到這新世代的高速網絡體驗，以下《香港01》科技玩物記者就為各位精選了其中 6 個平價 5G 選擇供大家參考。



中聯通5G最抵玩：＄149 有 100GB

數月前 3HK、香港寬頻 HKBN 以及中國移動香港都有 5G 限時減價優惠，其時的價格劃一為＄149 月費、100GB 數據，不過以上 3 間電訊商的限時優惠都已經做完，如果要尋找同一水平的平價 Plan，目前就只有中國聯通提供的 5G 服務有同樣的定價。

中國聯通 Cuniq 提供的「5G本地數據無憂計劃」，其 100GB 本地數據 5G 選項目前正在進行半價優惠，月費＄149 即可以享有 100GB 本地 5G 數據、以及 6GB 的中國內地用數據。不過留意中國聯通並沒有自己的 5G 網絡，需要租用其他電訊商網絡方可提供 5G 服務（官方未有列明是哪一間，但有消息指其租用的是 HKT 的網絡。）

SmarTone 學生專用平價5G Plan：＄176 有 100GB

提起「平價 Plan」，相信不少是預算有限的學生所用，SmarTone 較早前就推出了學生專享的 5G 方案，50GB 數據月費原價＄208，但學生在合約期內可享每月＄50 回贈，連行政費計即每月＄176；另外此學氐優惠還會在首3個月「加碼」送雙倍數據，即＄176 月費可用 100GB 數據，性價比相當不俗。

試用 5G 首選中移動：$48有得玩？

一直以性價比著稱的中移動，雖然沒有了＄149／100GB 的優惠，但依然不算貴價，＄149 月費下可以提供 50GB 數據；如果要再平價一點的話，目前中移動的 20GB 數據方案簽約24 個月還有 9 個月免月費優惠，即平均月費＄118，不過 20GB 數據夠不夠用就因人而異了。

但如果只是想要「體驗」一下 5G 速度，再考慮上台與否，就可以考慮中移動的無合約儲值卡 MySIM，其售價為＄48，已經包含 5GB 的 5G 本地數據，如果用完後可以考慮付錢加用量，不過＄150 竟只得 10GB，如果速度合心水的，就不如乾脆上台會較為著數。

6大＄200以下5G月費方案一覽

除了上面幾個方案，之前劈價的 3HK 以及 HKBN 都一樣有優惠價 5G Plan，雖然價格就沒有之前的優惠吸引，但依然是＄200 以下的不俗選擇，各位可以一併參考👇👇👇