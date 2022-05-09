手機入水急救｜香港近日氣溫漸熱，適逢新冠肺炎疫情緩和、泳灘重開，相信有不少人都會到各大沙灘「與陽光玩遊戲」，順道也要用手機自拍上網「打卡」。雖然目前絕大部份旗艦手機都會加入防水防塵認證，但這功能卻並非如想像中「無敵」，尤其是帶去海灘就更為危險。



防水手機不防海水、裸機入海隨時壞

目前一般的手機防水認證，多為 IP67 或 IP68，即可以浸入 1m 水深達 30 分鐘或以上都不會損壞，很多人以為這就代表手機可以長時間帶入水中使用、甚至認為因為深度有限，帶去浮潛都可以。

然而手機廠商在宣傳時有很多因素並沒有明確地告訴用家，例如即使很多智能手機加入了防水／抗水設計，但入水後的損壞卻並不在保修範圍之內。

帶手機進水底拍照？留意一下現在的手機廠已經甚少作出這樣的宣傳了（圖 Sony）

同一時間，手機防水可能因為機身的損耗而失效、面對流動中的水、其防禦力亦會大打折扣，最重要的是，手機的防水塗層一般都只能對應清水，如果浸泡的是帶鹽的海水，或是加入氯氣的泳池水，都會提升入水損壞的風險。

故如果帶去海灘的話，最好還是將之放入這種塑膠防水袋當中，既可以繼續使用，又可以避免讓手機直接接觸海水（網上圖片）

手機入水救機 6 大注意事項

既然用戶不能完全依賴手機的防水功能，若手機不幸跌落水，又應該如何急救呢？以下就為家準備了 6 大注意事項，如果舊手機／不防水的手機入水，都可以第一時間應對👇👇