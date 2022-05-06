網購中伏｜網購越來越方便和普遍，不過便利的同時又時常聽到網購中伏的情況，大多是貨不對辦、假貨、走數的問題。而近日連登討論區又有一個「網購警世」post，但意想不到結局神反轉，變成超爆笑的恥笑 post。



Carousell 網購中伏

網民在 Carousell 上購買 Joox 14 日 VIP code，不過付款後發現該 code 原來每個帳戶只能使用一次，因此沒法使用剛購買的 code。網民向買家要求退款不果，所以放上連登打算作為「警世」post 提醒網民小心。

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👇👇Carousell 騙案經過👇👇

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警世變恥笑

雖然樓主貼出很多「中伏」的證據和對話，但其他網民似乎都不太接受，第一點是那個 code 的價錢只是 $4.5，要浪費這麼多時間糾纏更不合乎效率。同時，最爆笑的是有網民看到樓主的 code 後自行輸入，結果成功兌換到。而且有網民發現這個 code 根本不用錢，每個人輸入一樣的兌換碼也可以成功兌換，結果變成很多網民都拿到 14 日 VIP。

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👇👇網民爆笑回應 有心水清網民認為有可能是PR招數 但也忍不住恥笑👇👇

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資料來源：LIHKG