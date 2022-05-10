iPhone用家注意！外國統計Android手機使用者是較好路面使用者｜現代人生活手機不離身，而駕車時亦有很多機會用到智能電話，最基本就是使用手機的定位及導航功能來協助前往目的地，又或者將電話接駁至汽車以播放音樂等。最近外國就有研究統計了超過2萬人的駕駛紀錄，發現起比Android用戶，iPhone使用者平均而言是較差勁的司機。



汽車保險比較平台統計 2萬人1300萬公里駕駛數據

據外國汽車保險比較平台「Jerry」收集了2萬人共1300萬公里的駕駛數據，分析了他們的駕駛習慣。團隊將駕駛表現分為「整體安全度」（overall safe driving）、「分神駕駛」（distracted driving）、「速度」（speed）、「轉彎」（turning）、「加速」（accelerating）以及「煞車」（braking）6個項目。而結果是Android用戶一面倒勝出，在所有項目中，Android司機的評分都比iPhone司機來得高。

Android司機全面壓倒iPhone

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即睇iPhone用家要注意 外國統計Android手機使用者是較好路面使用者：



除了總分外亦有一些有趣的統計，例如統計報告發現不論是Android還是iPhone司機，「已婚、擁有物業、持學位以上學歷、信用評級較高」的人均是駕駛表現較佳的司機；但將這些條件每一項作水平比較，則Android司機的表現均比iPhone司機優秀，例如即使是單身的Android司機，駕駛表現也比已婚iPhone司機好；高中畢業的Android司機表現也壓倒了大學畢業的iPhone司機等。

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網上不時有「iPhone用家駕駛習慣較差」的傳言，現在有統計數據支持了。

至於為何會有這樣明顯的差異，Jerry的團隊指可能是因為「理性駕駛」和「情緒駕駛」的分別。曾經有其他研究報告指出Android用戶一般比較誠實、較少打破規則，因此駕車時自然也較安分守己。相對iPhone用戶就更情緒化、行為相對難以預測，這些特質自然也反映了在駕駛習慣上，如iPhone司機可能傾向較突然的加減速或轉彎等。

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