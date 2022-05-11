iPod Touch 停產｜蘋果公司（Apple）5月10日宣布將停產最後一代iPod Touch，而且是正式終結整個有21年歷史的iPod系列，直到庫存賣完後，就不會再開發下一代音樂播放器，完成其歷史任務。



由數位下載音樂先河．到學生平價版iPhone

蘋果「教主」Steve Jobs 21年前的2001年10月，推出首部iPod及相對應的iTunes平台，顛覆音樂產業，將CD時代進化到MP3紀元，連街邊阿公都開始買部MP3機聽file。由最基本的iPod（後來冠名為iPod Classic），後來陸續推出了iPod mini、iPod shuffle、iPod nano，以至集合了 iOS介面，可以安裝apps的iPod Touch。

iPod系列改寫了樂迷聽音樂、買歌曲的方式，其最後一代iPod touch 將售完即止。

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iPod系列21年進化史，27款機種回顧

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4大iPod機種．改變音樂市場

01.2001年｜iPod

當時聽MP3仍然只限在個人電腦上進行，而Apple就如當年Sony推出Walkman，推出可以收納上千首歌曲檔案的iPod，打開了MP3隨身播放器的先河。



人類總是對新科技有恐懼感，怕人類被科技支配，當時因為很多人沉迷iPod聽歌，The Simpsons甚至有惡搞劇情，有iPod主機在勞役人類，好好笑。

The Simpsons 劇照。

02.2005年｜iPod mini

iPod帶動了市場出現各式各樣平價MP3機，Apple自己也開發了細部輕便的入門版iPod mini。最具代表性是一張黑色人物剪影，在彩色背景前跳舞的宣傳廣告。



2005年｜iPod mini

Simpsons版惡搞iPod mini廣告（二次創作圖片）

03.2006年｜iPod shuffle 2代

這款機身如領帶夾般小巧的播放器，成為很多人運動時聽歌的愛機，具5色選擇，當時市面有大量翻版，是最多人印像中的「iPod shuffle」。2020年，有記者還拍攝到當時於祖雲達斯踢波的C朗拿度，仍然在用iPod shuffle聽歌。



2005年｜iPod shuffle

2020年，有記者還拍攝到當時於祖雲達斯踢波的C朗拿度，仍然在用iPod shuffle聽歌。

04.2008年｜iPod touch

進入多媒體時代，手機聽歌已不是新鮮事，會跟身多帶一部聽歌專用gadget的音樂發燒友，都已轉向高價機市場，而Apple就決定重新定義iPod系列，推出可以連接WiFi後安裝iOS apps、上網睇片的iPod Touch，由於售價便宜，成為很多學生喜歡的平價版iPhone。



2008年｜iPod touch

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現在與將來：Apple發展串流音樂．iPod時代正式落幕

近年Apple已開始推出 iPhone SE及mini，攻打平價智能手機市場，iPod Touch作為「學生用平價iOS gadget」的定位日漸失去意義。而Apple亦力谷其Apple Music 串流平台，只能使用WiFi的iPod Touch，淨下的優勢就只有內置3.5mm 耳機插頭，但音樂播放器市場兩極M型市場，入門用家全部傾向用藍牙耳機，發燒友並不會滿足於iPod Touch的水準，令這部機更加雞肋。老實說，你在街上還有碰到人用iPod Touch嗎？如果不是公布停產，根本就是無人問津的舊時代過時產物。

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