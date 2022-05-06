Big Day 婚禮無法take 2重演，找個有水準的婚攝實在是唔慳得。而近年網上亦有不少婚禮攝影收到相片反覺得中伏，貼上網上「公審」的個案。近排連登有人出文，表示「後悔！因為幫朋友影Big Day被絕交」，這位樓主免費為女性朋友拍攝婚禮相片／影片，朋友對成品非常不滿，更嬲到block了事主，網民竟一面倒認為是樓主的錯，即睇原因。



都係貼FB啫．唔使要求咁高

出文事主「CyberTrump」（後稱「事主」）表示，因女性朋友（簡稱「新人」）收入不多，Big Day攝影報價高達＄18,000，主動提出免費負責拍攝，希望令新人節省一點錢。他使用了「Canon 100D, ex 600閃，Canon EF 24-70mm f/4，貪圖其輕便性、提高機動性；他認為Canon本身的色水已經係討好，不打算執相，而他只打算「拍少少」Video，所以1張128GB卡，一人一機包辦Photo及Video影全日。

《月薪嬌妻》劇照

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事件中樓主使用器材組合：約值＄12,800

實知炒晒粉 新人嬲到即Block

誰知實戰時才發現，結果「炒晒粉」，相機過熱拍不到片，又因為他貪輕便沒有帶70-200鏡頭，以crop相代替zoom鏡，並表示「朋友都只係放fb，應該夠用」。拍攝完成後朋友多次要他執相，由於事主不從，新人要求事主交出相片RAW原檔，另外找人執相。但事主一開始就不打算執相，也沒有拍RAW，更反指「根本被外面人誤導，使咩影RAW」，最終新人極嬲之下與事主絕交，block了他的WhatsApp，於是上連登出文，想網民評評理。

連登討論區截圖

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網民：器材未夠班、冇RAW不如iPhone影夠啦！

（編按：其實iPhone都有RAW）

網民最初都覺得，新人因為貪平，有要求就不要慳錢搵義工，但後來得知是事前自動請纓，卻因為不自量力眼高手低，最終令朋友的Big Day相片影片全部出事、累自累人，被人block都是很正常！

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來源：連登討論區

專業婚攝影師阿立：器材不是出事主因．欠缺溝通最出事

專業攝影師阿立（Uniqhoto ユニクォト）有多年娛樂攝記及Big Day 婚攝經驗，也跟香港多家公司如PlayStation合作過，他最近一句婚攝宣傳的口號是「婚禮攝影只有兩種，一種為拍攝、一種為人拍攝」，他認為婚攝最重要是記憶回憶，是感動的必備元素，今次HK01找到阿立傾一傾這個case：

專業攝影師阿立（Uniqhoto ユニクォト）有多年娛樂攝記及Big Day 婚攝經驗

因為從事多年娛樂新聞攝影師，阿立曾經為很多影視紅人拍照。（阿立作品）

萬八蚊影Big Day貴唔貴？



唔貴，我自己也是收咁上下，已經有1位攝影師、1位拍片。但新人要看的不只是價錢，而是要睇攝影師的相片風格，是否合自己的要求和期望。（下圖為Freelance平台提供的婚攝一般市價）。

Freelance平台提供的婚攝一般市價（https://freehunter.hk/）

樓主套器才係咪唔夠用？



阿立不敢說，事主這套比較入門的器材組合無法拍到好的婚攝作品，這個case是人的問題比較大，他沒有經驗，沒有預期各種狀況出現時應該如何執生：「更大問題在於使用器材的人，他不懂得自己套器材的能力和限制，也不了解婚攝的工作流程。」拍片過熱情況，原來平機貴機一樣有機會發生。「貴機一樣有機會overheat，有時亦會因為記憶卡save得慢，無法繼續拍攝。平貴相機之間分別，是貴機可以「連操2小時」都不會出事，但可能一部平機不斷操作20分鐘就會炒粉，有經驗的攝影知道自己器材拍多久需要停一停，所以就需要兩部主機輪流兼用，甚至連電池、記憶卡讀寫速度，全部都會影響工作表現。

《惡之花》劇照

1部機做齊Photo／Video 係咪唔正常？



一般應該分兩部機，很難一部相機同步拍攝硬照及錄影video，因為兩方面需要的畫面不一樣，比如新人讀誓詞時，錄影機不可能停機去影硬照。當然，新人如果沒budget，可以事前講定這個部份必須拍片、那個部份只需要拍照；一個專業的婚攝團隊，就可以為新人提供意見。總而言之，事前溝通是最重要，這位對相片失望的新娘，可能不是主動提出要朋友免費拍攝，但似乎她沒有先了解朋友的攝影技術，對完成品有了過高的期待，所以就會失望。

《感動她77次》劇照

影唔影RAW問題大唔大？



一般交相給客人都是給JPG，阿立說，拍攝時不影RAW也不能說做「錯」。「先不以對錯去評論，市面公認要影RAW，是這格式在後期執相時調整的空間比JPG大。」如果事主在經驗不足的情況下，會建議拍攝時同步記錄JPG+RAW兩個file。

建議拍攝時一般會同步記錄JPG+RAW兩個file

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有甚麼給自薦做「免費仔」的樓主？

事主高估了自己能力，低估了婚攝對器材及經驗的需要。萬事起頭難，任何事都有第一次，建議先認清自己能力，先以「協力」做後備2nd cam幫頭幫尾吸取經驗，不要在完全零經驗下，就自薦成為別人Big Day的主攝。

有沒有建議給事件中的新人？

相信專業，如果經濟有困難，可找個價錢跟自己budget相乎的攝影師，如果最終真的要零成本找朋友做，也要在事前先理解朋友的攝影水準、風格，是否合乎你的預期，而不是甚麼功課也不做，就將big day大日子的相片交托給人。最終、最重要還是事前要多溝通。

《你的婚禮》劇照

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