隨電腦﹑家用主機﹑智能手機的出現，愈來愈多人都有打機的習慣和興趣，不論是《ELDEN RING》﹑《Minecraft》，還是手遊《原神》都有著大量的玩家，小朋友對於遊戲更是愛不惜手。對於家長而言，打機比起其他的活動和興趣，就不是一個理想的行為，大都覺得打機會影響學習﹑浪費時間，甚至會影響智力發展。不過，這個說法在近日可能被打破，因為有研究發現打機會變聰明。



打得機多會變聰明

根據英國《每日郵報》的報導，瑞典卡羅琳學院研究發現，打機時間較長的兒童，比其他打機時間較少的兒童，2年後的智商成長幅度超過平均水平。這個研究找來90000名9～10歲的美國兒童，在研究開始前先進行一系列的測驗，用來評估他們的認知能力﹑智力，並且調查他們用多少時候打機﹑玩社交媒體﹑看電視等。

打得機多有助智力發展，有睇過《No Game No Life》的人應該很明白（動畫《No Game No Life》截圖）

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兩年後，有5000多名兒童仍是這個研究項目的追蹤對象，期間也重複進行有關的心理﹑智力測驗。結果發現，用更多時間打機的兒童，雖然不一定比較聰明，但在兩年間的智力成長速度最快。研究團隊表示，打機時間排在前17％的兒童，兩年後的智力測驗成長幅度，比平均值高出2.5分，這能驗證打機對智力發展其實是有益。

打機變聰明，次次考試都拎100分（電影《食神》截圖）

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睇電視﹑玩社交媒體無幫助

這項研究同時發現，長時間使用社交媒體（IG／FB／TikTok）﹑通訊軟件和睇電視，並不像打機般能幫助智力發展，不過也沒有造成明顯的負面影響。而研究團隊也提到，智力並非常數，有機會受到環境因素影響，所以這個研究也有其限制和誤差。父母看完這個研究後，是否要調整一下子女每日的活動時間表呢？（當然適當控制時間也很重要）

玩《ELDEN RING》瘋狂卡關，想唔憂鬱都難

也有網民回應研究結果指，自己玩《ELDEN RING》沒有變得更聰明，但感覺玩到很憂鬱，可能在遊戲的選擇上也要花點心機，若果都只玩《Dark Souls》﹑《Bloodborne》這類遊戲，可能對心理和精神都有極大負擔。

資料來源：每日郵報