HP電腦 （惠普）過200款型號的Windows 平台電腦，早前被發現有嚴重的BIOS漏洞！馬上看看自己手頭的HP電腦是否受影響型號，馬上更新BIOS免被黑客入侵。



HP：漏洞嚴重足以令黑客奪取電腦管理權

HP在近期提供更新，修補了2個在BIOS（UEFI韌體）中的安全漏洞，分別為CVE-2021-3808、CVE-2021-3809，CVSS風險評級高達8.8！如不馬上更新，黑客就有空間不法入侵你的電腦、掌握系統管理模式權限、任意執行任何程式！你的電腦將任人魚肉！

HP電腦BIOS現嚴重漏洞、足以令黑客奪取電腦管理權。

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整部電腦都會被黑客操控了

HP並未詳細指出兩個漏洞的細節及危險性，但根據2021年11月發現這漏洞的安全研究人員Nicholas Starke解釋，該漏洞令黑客取得核心權限，擴張權限至系統管理模式（System Management Mode，SMM），黑客可以搜尋位於實體記憶體中EFI_BOOT_SERVICES表格，覆寫LocateProtocol功能的記憶體位置，並完整掌控整個電腦系統，執行其它各種攻擊！雖然不太聽得懂，簡單講就是整部電腦都會被黑客操控了！可見有多嚴重。

雖然不太聽得懂，簡單講就是整部電腦都會被黑客操控了！

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200款受影響HP電腦包括5大類



更詳細資料／全200款受影響機種名單／更新連結：（LINK）

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