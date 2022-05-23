小米 12 Ultra 規格傳聞流出｜小米早前在發表 2022 年的旗艦系列、Xiaomi 12 系列前，除了現存的三部機種之外，曾傳聞更有一部「頂階」之作 － Xiaomi 12 Ultra 會在同期上市，然而最後卻「跳票」消失。



但原來小米並非將 12 Ultra 徹底取消，而只是稍微推遲，而且今日（5 月 23 日）小米更正式公布與 Leica 的戰略合作關係，更是確定了早前網上一些對 Xiaomi 12 Ultra 的一些傳言。

小米與 Leica 合作推出手機、成「紅點」手機第四廠

自多年前首次與華為的合作後，Leica 相機就成為了拍攝旗艦手機的一大賣點功能，但在華為被美國制裁之後，Leica 就更積極與其他手機廠合作，而繼與 OnePlus、Sharp 之後，小米在今日就正式宣布與 Leica 達成戰略合作關係。

小米方面在發布合作消息的同時，並未有帶來任何 Leica 聯乘新品，但就在字裡行間提及「雙方聯合研制的第一款影像旗艦手機亦會於今年 7 月正式面世」，而雖然兩間廠商都未有提及這部新作會是甚麼機種，但外界傾向認為它就是於 2022 年頭一度傳聞將會上市的小米 12 系列頂級機種 － Xiaomi 12 Ultra。

Xiaomi 12 Ultra 七大規格傳聞總匯

在年頭小米發表 Xiaomi 12 系列之前，就有傳系列將至少會有 4 部機種，除了目前的 12、12 Pro 以及 12X 以外，還會有一部加入高階拍攝硬件的 Xiaomi 12 Ultra，而在當時就已經傳出該機會是小米與 Leica 合作研發的首部手機。

當時就連外殼都已經對外流出，本以為 Xiaomi 12 Ultra 會在上半年上市（圖 LetsgoDigital）

雖然大家的期望最終落空，但照多方面的消息看，Xiaomi 12 Ultra 將會在未來數月登場，而有了小米方面今日的「預告」，相信 12 Ultra 大有可能於 7 月與大家見面，在此之前各位可以先預習一下它的頂級規格👇👇👇