Apple WWDC確定6月6日開鑼 邀請函見VR頭罩玄機?4大新品發布預測
WWDC 2022｜Apple 每年 6 月都會舉行開發者大會 WWDC，而他們剛剛就發布了今年度 WWDC 2022 的正式邀請函及活動預告，而從邀請函及事前傳聞，或許可以讓我們預視一下 WWDC 上可能發布的新品訊息。
「人頭」邀請函解密：今次 WWDC 不止軟件發表？
根據 Apple 最新發出的活動日程，WWDC 2022 的首個 KeyNote 將會在 6 月 6 日美國時間的早上 10 時、亦即是香港時間 6 月 7 日的凌晨 1 時舉行，一如過往幾年，今年度的 WWDC 將繼續以開發者為目標，故預料 KeyNote 上的內容主要以未來的系統更新為主，包括 iOS 16、iPadOS 16、tvOS 16、macOS 13 以及 watchOS 9 等等。
但在其邀請函當中，Apple 就少有地不用上自家商標，而是利用不同顏色的 3D Memoji 作為主題，令人聯想到近一年來熱爆的「元宇宙」概念中，用家在網上世界中表現自己的虛擬形象 Avatar，或者與傳聞已久的 VR 系統「Reality OS」有關，Apple 甚至有可能在屆時發表自家的 VR／AR 裝置。
另外邀請函上的「Swiftly approaching.（快速接近中）」則又是語帶相關，事源 Apple 早幾年推出的自家編程語言就是「Swift」，見前已經可以應用在 iOS 系列的 Apps 編程當中，而這是否預告 Swift 會有重大革新？抑或是只是另一個強調是次 WWDC 只是開發者為本的暗示？相信到時就見分曉。
WWDC 2022 4 大硬件新品發布預測
而雖然 WWDC 一向是以軟件為主，但為了配合軟件的執行，Apple 還是會不定期地在此場合發表一些重磅新作，例如過往的 iPhone 3G、Mac Pro 等等，而今年的 WWDC 亦不例外，除了上面提及的 VR 裝置有跡可尋以外，Apple Silicon 系列的處理器亦是時侯迎來更新。
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【1】M2 處理器
在 2022 年的 WWDC Keynote 之上，Apple 就公布了旗下的 Mac 系列機種將會全面改用自家研發的 Apple Silicon 系列處理器，而在兩年後的今日，不同定位的 M1 處理器皆已悉數登場，除了 Mac 之外，連 iPad 也有數個型號已經採用。
眼看時機已經成熟，外界傾向認為 Apple 將會在今個 WWDC 發表新一代的 Apple Silicon 處理器，即使未必會即時推出市場，仍然會進行預告式的發布。如果最終成事，此代處理器在命名依循上代傳承，理應就是「M2」。
【2】MacBook Air
既然有了新處理器，要提一提將會搭載其登場的新機種亦十分正常。雖然一直有傳 Apple 已經著手研發採用 M2 系列處理器的 MacBook Pro，但作為 M2 的亮相護航作，Apple 大有可能會先帶來全新設計的 MacBook Air。
新版本的 MacBook Air 在今年的春季發布會前已有傳聞，但最後落空，不過如今放在 WWDC 上連隨 M2 處理器一併登場就更見合理。從之前的傳言來看，新版本 MacBook Air 將有可能採用多色外殼，同時加入更多的插槽，令其更為實用。
【3】Mac mini
與 MacBook Air 同樣已經有很久沒有大翻新的 Mac mini，同樣有望在 M2 處理器亮相的同時迎來新版本，傳聞機身變得更細、更薄，同時機頂會加入玻璃蓋板，予人耳目一新的感覺。
【4】AR/VR 頭罩
最後令一眾果迷十分期待的還有 Apple 久未發布的 AR/VR 頭罩，據說會以「Apple Glass」的名字登場，其將會採用名為 Reality OS 的系統，為用戶帶來虛擬實景／增強實景的體驗。
自 2017 年 Apple 為 iOS 加入 ARKit 開發套件之後，推出 AR/VR 頭罩的傳聞就不絕於耳，只不過一直只聞樓梯響，但就在稍早前，網上流出了相關的專利申請文件，同時又有傳 Apple 高層將之拿到董事會中作展示，令其在 WWDC 發布的傳聞真確性更高。
另外今次 WWDC 的邀請函是由多個 3D Memoji 的側面組成，而 memoji 就讓人聯想到虛擬世界中的形象，是不是更能與 VR、元宇宙等概念扯上關係呢？