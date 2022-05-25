WWDC 2022｜Apple 每年 6 月都會舉行開發者大會 WWDC，而他們剛剛就發布了今年度 WWDC 2022 的正式邀請函及活動預告，而從邀請函及事前傳聞，或許可以讓我們預視一下 WWDC 上可能發布的新品訊息。



「人頭」邀請函解密：今次 WWDC 不止軟件發表？

根據 Apple 最新發出的活動日程，WWDC 2022 的首個 KeyNote 將會在 6 月 6 日美國時間的早上 10 時、亦即是香港時間 6 月 7 日的凌晨 1 時舉行，一如過往幾年，今年度的 WWDC 將繼續以開發者為目標，故預料 KeyNote 上的內容主要以未來的系統更新為主，包括 iOS 16、iPadOS 16、tvOS 16、macOS 13 以及 watchOS 9 等等。

但在其邀請函當中，Apple 就少有地不用上自家商標，而是利用不同顏色的 3D Memoji 作為主題，令人聯想到近一年來熱爆的「元宇宙」概念中，用家在網上世界中表現自己的虛擬形象 Avatar，或者與傳聞已久的 VR 系統「Reality OS」有關，Apple 甚至有可能在屆時發表自家的 VR／AR 裝置。

另外邀請函上的「Swiftly approaching.（快速接近中）」則又是語帶相關，事源 Apple 早幾年推出的自家編程語言就是「Swift」，見前已經可以應用在 iOS 系列的 Apps 編程當中，而這是否預告 Swift 會有重大革新？抑或是只是另一個強調是次 WWDC 只是開發者為本的暗示？相信到時就見分曉。

WWDC 2022 4 大硬件新品發布預測

而雖然 WWDC 一向是以軟件為主，但為了配合軟件的執行，Apple 還是會不定期地在此場合發表一些重磅新作，例如過往的 iPhone 3G、Mac Pro 等等，而今年的 WWDC 亦不例外，除了上面提及的 VR 裝置有跡可尋以外，Apple Silicon 系列的處理器亦是時侯迎來更新。

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【1】M2 處理器

在 2022 年的 WWDC Keynote 之上，Apple 就公布了旗下的 Mac 系列機種將會全面改用自家研發的 Apple Silicon 系列處理器，而在兩年後的今日，不同定位的 M1 處理器皆已悉數登場，除了 Mac 之外，連 iPad 也有數個型號已經採用。

Tim Cook 在2022年度的 WWDC 上正式發布 Apple Silicon（圖 Apple）

眼看時機已經成熟，外界傾向認為 Apple 將會在今個 WWDC 發表新一代的 Apple Silicon 處理器，即使未必會即時推出市場，仍然會進行預告式的發布。如果最終成事，此代處理器在命名依循上代傳承，理應就是「M2」。

【2】MacBook Air

既然有了新處理器，要提一提將會搭載其登場的新機種亦十分正常。雖然一直有傳 Apple 已經著手研發採用 M2 系列處理器的 MacBook Pro，但作為 M2 的亮相護航作，Apple 大有可能會先帶來全新設計的 MacBook Air。

新版本的 MacBook Air 在今年的春季發布會前已有傳聞，但最後落空，不過如今放在 WWDC 上連隨 M2 處理器一併登場就更見合理。從之前的傳言來看，新版本 MacBook Air 將有可能採用多色外殼，同時加入更多的插槽，令其更為實用。

【3】Mac mini

與 MacBook Air 同樣已經有很久沒有大翻新的 Mac mini，同樣有望在 M2 處理器亮相的同時迎來新版本，傳聞機身變得更細、更薄，同時機頂會加入玻璃蓋板，予人耳目一新的感覺。

【4】AR/VR 頭罩

最後令一眾果迷十分期待的還有 Apple 久未發布的 AR/VR 頭罩，據說會以「Apple Glass」的名字登場，其將會採用名為 Reality OS 的系統，為用戶帶來虛擬實景／增強實景的體驗。

自 2017 年 Apple 為 iOS 加入 ARKit 開發套件之後，推出 AR/VR 頭罩的傳聞就不絕於耳，只不過一直只聞樓梯響，但就在稍早前，網上流出了相關的專利申請文件，同時又有傳 Apple 高層將之拿到董事會中作展示，令其在 WWDC 發布的傳聞真確性更高。

另外今次 WWDC 的邀請函是由多個 3D Memoji 的側面組成，而 memoji 就讓人聯想到虛擬世界中的形象，是不是更能與 VR、元宇宙等概念扯上關係呢？