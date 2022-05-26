iPhone SOS 求救｜近年我們經常聽到 Apple Watch 如何救人一命，但其實 Apple 旗下的皇牌手機 iPhone 亦有著緊急求救功能，近日甚至讓一位少女得以從性侵犯人的魔掌中逃脫，經常獨自夜歸的男女 iPhone 用戶都值得預先設定及學習如何使用。



少女夜歸遇色狼、用iPhone SOS 功能成功脫險

事發在美國維珍尼亞州，女子 Kelli Worst 在凌晨 2 時從朋友於沙灘舉行的派對獨自離開，就在此有一名男子趨前，其他的 iPhone 在附近遺失，想要借 Kelli 的 iPhone 啟動「Find My」功能尋找。由於該男子自稱為軍人並且需要在早晨前往某地報到，碰巧 Kelli 的哥哥亦是軍方人員，故就放下戒心，決定幫助男子尋找手機、以盡快讓他可以按時到達目的地。

受襲女子 Kelli Worst（圖 Wavvy）

然而在幾次嘗試之後，Kelli 發現男子給予她的電話號碼在《Find My》App 中顯示為不正確號碼，認為事有蹊蹺，男子亦在此時露出「狼相」、對 Kelli 作出帶有性暗示的猥褻行為。Kelli 大感不安決定轉身離開，但走不到 5 步就被男子衝撞並按在地上。

幸而 Kelli 知道 iPhone 內置了 SOS 求救功能，她成功用手觸及 iPhone 並啟動該功能、讓 iPhone 自動撥通當地的緊急支援熱線，警員在得悉現場情況後火速派員到現場，令該男子最後落荒而逃，而 Kelli 亦得以全身而退。

iPhone SOS 求救功能使用／設定教學

雖然香港的人口較為密集，會發生類似上述情況的機會較低，但畢竟現在的治安都並非好到讓人夜不閉戶，預先設定好、學習使用 SOS 求救功能，在必要時可能可以避免財物、甚至是人命損失，而且設定的過程亦並非困難👇👇👇