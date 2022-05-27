砌機中伏｜經常聽到打算買新電腦的人都會說：「怕入腦場畀人劏」，但沒想到網購電腦被劏得更誇張，因為連一件貨都沒收到。近日有網民開 post，指自己在 carousell 買電腦，但被走數，導致損失 $4,000 訂金。



各種走數理由

網民在 Carousell 找來一個賣家，以 $4,000 訂金購買一部聲稱「高階電競機王」的電腦（售價：$7,380），但入數後經過約 5 天仍未有回覆，因此再次找這名賣家查詢。結果，該賣家竟以公司水浸導致沒有貨品為由，表示向網民退錢。當然，最後就是日復日用不同理由拖數，甚至網民表示報警處理，也未能拿回 $4,000。

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👇👇網民分別中伏經過👇👇

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貪平出事

有網民根據資料，在 carousell 上找到賣家的產品，發現在淘寶其中一個賣家的圖片﹑內容和價格相若，有機會是直接引用到 carousell 上，以低價引人中伏。網民表示，沒收到貨就向一些沒信譽的網店或拍賣網賣家，支付金錢就極危險的事，就算是在網上砌機，也應要找有實體店的賣家才有保障。

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想避免再被腦場或不良商家有機可乘，最直接的方法就是去了解砌機到底是什麼一回事，中央處理器﹑顯示卡﹑主機板要怎樣選擇，以及先自行格價，就不會這麼容易中伏。砌機新手可以參考以下入門教學：

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資料來源：LIHKG