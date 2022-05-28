老人手機｜由於醫療進步的原因，全世界各發展中國家都可見社會中的老年人口比例正急劇上升，而老年一代為了融入新世代生活，有不少都由迫學習新事物，近年最令他們頭痛的應該就是學習使用智能手機。



現在的智能手機雖然功能眾多，但又是否適合長者使用？中國電信集團就針對了這個問題，在日前推出了 9 個智能手機的「適老化」指標，讓用戶可以在為老人選購、設定手機的時候可以有更多參考。

智能手機 9 大「適老化」指標

與很多人一樣，智能手機已成為老年人的日常工具，然而在日常生活中，面對新科技的老年人卻常常不懂得如何掃瞄 QR Code、進行網上預約，而當手機出現問題時他們亦難以自行解決，而這種種問題，就將老年人邊緣化，將他們推入「數碼鴻溝」。

單是上年香港街市強制使用安心出行，已經難倒了不少長者。（資料圖片）

而中國電訊商中國電信方面就指出，導致老年人數碼鴻溝的四大因素是分別為「身體機能衰退」、「手機UI操作繁瑣」、「APP不易使用」以及「社會/家庭支持不足」，故就發布《中國電信手機終端適老化指引白皮書 2022版》，以提供一個指標供社會監測智能手機產品整體的「適老化」發展水平。

雖然白皮書中的內容主要以中國內地的文化以及詞彙寫成，但當中用以量度一部手機的軟硬件是否適合老人操作的 9 個指標，放諸世界所有市場都相當合用👇👇👇

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「適老化」分數 iPhone 排尾二、Android 有老人模式取勝？

在中國電信發布的資料中，又用以上指標為各個手機系統進行評分排名，而在 11 個品牌的系統 UI 當中，在中國大陸以至香港用戶不少的 Apple iOS 卻只排尾二，叫不少人大跌眼鏡。

Apple iOS 在中國電信發表的「適老化」分數排行榜中只排尾二（圖 中國電信）

但其實想深一層，Android 由於介面相對自由，令其操作上有更多可以為年長用戶貼近的功能，單是 iOS 不能輕易更改的介面圖示，已經令大量視力衰退的長者叫苦。

反觀 Android 方面，不少廠商近年在手機內都特地為系統介面加入了老人模式／簡單模式，只需要簡單設定就可以將手機的選項、文字通通簡化並放大，令老人家可以輕鬆操作。

在多年前，htc 的出品已經加入了簡易模式（圖 Gotta be Mobile）

即使沒有預載在 Android 系統環境內都一樣可以安裝長者專用的 Launcher 進行同樣的操作，故其「適老性」比較高亦是無可厚非。