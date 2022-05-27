快餐店附送的禮物或玩具，不時都會引起討論，如 MIRROR 和 COLLAR 的貼紙，更吸引大量 Fans 排隊買餐換購。近日，內地 KFC 就推出《寵物小精靈》套餐玩具，其中「傻鴨」（可達鴨）音樂盒忽然爆紅，在拍賣平台甚至出現 $3,000 人民幣的炒價，人氣更勝 MIRROR 和 COLLAR。



驚現瘋狂炒價

內地 KFC 推出「六一兒童節套餐」（約60~110人民幣），可以隨機獲得一款《寵物小精靈》玩具，一套三款，包括傻鴨音樂盒﹑雄性比卡超水壺和雌性比卡超八音盒。當中，沒想到最受歡迎的不是人氣角色比卡超，竟然是傻鴨成為最多人想換到的玩具，更令其大缺貨，一度在拍賣平台出現 $3,000 人民幣的炒價。

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傻鴨魔性舞蹈爆紅

這隻傻鴨能迅速爆紅的原因，就是因為它的魔性舞蹈。兩手上下交替，身體隨節奏上下晃動，再加上網民的創意「魔改」，令這個傻鴨音樂盒的玩味十足，戳中不少人的笑點。

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在截稿前查看淘寶的價格，雖然已經炒價已經回落，但對於一件買餐附送的玩具，仍然有一定的炒賣空間。而香港亦有網民認為，這隻傻鴨非常「盞鬼」，比香港的明星貼紙更加吸引。

資料來源：中國KFC微博﹑LIHKG