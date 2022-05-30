iPhone霸權｜目前智能手機界主要以作業系統劃分為兩大勢力，分別有 Apple 的 iPhone，以及其他廠商推出的 Android 手機，究竟哪一個系統較好用，亦一直是兩大陣營的爭論點；不過在日本，近年 iPhone 成為市場主流，在年輕人族群當中更幾成霸權，有使用 Android 的日本年輕人竟然感覺「很羞恥」。



日本中學生問：「如何將 Android 變 iPhone？」

國際版本《抖音》、即《TikTok》目前是日本00後年輕群眾中最炙手可熱的社交媒體 App，如果在當中的搜尋列鍵入「Android」，其系統搜尋建議會為用戶進行自動續句：「Android 如何變成 iPhone」，隨後出現的則是「用 Android 很羞恥（Android 恥ずかしい）」、「用Android被當成傻瓜恥笑（Android バカにされる）」等等負面字句，後映在年輕人心目中，iPhone 的地位壓倒性地高於 Android，令 Android 手機甚至成為他們避之則吉的身份象徵。

在日本的 TikTok 內容中，不乏這種教人將 Android 手機界面改為「iPhone 風格」的影片內容，指名道姓盲是利用 Google Play 中可以下載的《iOS Launcher》App（圖 monolog）

除了 TikTok 的搜尋引擎有所提示，一些研究數據都有同樣的結果反映 － 在 2022 年 5 月 13 日，日本調查機構 MMD 就發表了各手機系統的使用者比例數字，當中使用 iOS、亦即是 iPhone 的用戶，於十多歲的男性中佔 70.1％，而其女性用戶比例更佔了 84.1%。

不單在年輕族群，iPhone 在日本全市場的佔有率更是長期達到 60％ 以上（圖 statcounter）

有如此壓倒性的比例，加上日本人傾向從眾的文化背景，使用 Android 機的少數用戶不單止被用伴孤立，甚至會成為校園欺凌的對象。

美日 iPhone 制霸、香港都有同樣情況？

綜觀目前的世界手機市佔數據，iPhone 用戶約佔全球的 27％，雖然連三成都未有，但當考慮到用上 Android 系統的手機廠數量如何眾多，就知道 iPhone 在市佔相對上其實仍然非常龐大。

在2022年頭半年，iPhone 在全球市佔約為 27.7%（圖 statcounter）

上述提到的「iPhone 霸權」現象，除了在日本有，在 iPhone 的發源地美國亦不惶多讓，尤其當 iPhone 用戶間使用 AirDrop、iMessage 等獨家功能時，就令 Android 用戶更自感被排擠。

香港連登討論區亦有網民亦有就此事開帖討論，不少人認為iPhone 的最大優勢就是令不諳科技的用戶都可以輕鬆使用手機的大部份功能（圖 lihkg）

有連登網民認為，iPhone 的最大優勢就是令不諳科技的用戶都可以輕鬆使用手機的大部份功能，上手門檻低，反觀 Android 雖然自由度相對較大，但不同廠商之間存在介面差異，用戶需要一定的學習時間方能掌握使用技巧，令 Android 用家與 iPhone 用家距離感更大，更有網民斷言：「用 Android 都是毒 L」，引起他人激烈討論。