WWDC22｜M2 MacBook Air 多色將現身 同步開發9款新Mac機
撰文：鍾世傑
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WWDC22｜M2 MacBook Air 多色現身｜Appple 在3月初的發布會最終沒有公開傳聞已久的M2晶片，最終只得一枚將M1 Max 二合一的M1 Ultra！不過有外媒放風，6月8日舉行的WWDC22全球開發者大會，配備M2核心的M2 MacBook Air將同時現身！
4月已爆料 可信度再高一級
情報來源為 Bloomberg 知名Apple 爆料人 Mark Gurman，繼4月爆出多款Apple Silicon M2型號MacBook的機身型號細節，5月29日他再次在 Bloomberg 透露M2 MacBook的消息。Mark表示Apple除了對 iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS 四大操作系統公布更新細節，還有望宣布自家新核心晶片M2 誕生，並會同步推出首部裝備M2核心晶片的硬件：M2 MacBook Air。機身將會採用劉海屏幕，升級HD FaceTime鏡頭，再度再豐富的機身配色選擇。
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可能有9部新機 也可能一部都冇
對上一次MacBook Air更新，已經是2020年11月，當時Apple 發布了頭3部搭載M1晶片的硬件，當中一部就是M1 MacBook Air，照年份來計，今次公布新的MacBook Air產品很合理。不過，Mark也戴了頭盔，因為去年Apple長時間受疫情所累，各種半導體零件供應鏈深受影響，所以最終M2 MacBook Air也有機會仍處於發佈前的內部硬件進行測試。有網民分指Apple不常在WWDC公開新硬件（2017年曾公布iMac Pro、iPad Pro），今次在WWDC22公開M2 MacBook Air的成數不大。
另外，爆料人 Mark Gurman又透露Apple正在開發9款新的Mac機。
WWDC22傳聞正在測試中7部新Mac 型號
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