WWDC22｜M2 MacBook Air 多色現身｜Appple 在3月初的發布會最終沒有公開傳聞已久的M2晶片，最終只得一枚將M1 Max 二合一的M1 Ultra！不過有外媒放風，6月8日舉行的WWDC22全球開發者大會，配備M2核心的M2 MacBook Air將同時現身！



4月已爆料 可信度再高一級

情報來源為 Bloomberg 知名Apple 爆料人 Mark Gurman，繼4月爆出多款Apple Silicon M2型號MacBook的機身型號細節，5月29日他再次在 Bloomberg 透露M2 MacBook的消息。Mark表示Apple除了對 iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS 四大操作系統公布更新細節，還有望宣布自家新核心晶片M2 誕生，並會同步推出首部裝備M2核心晶片的硬件：M2 MacBook Air。機身將會採用劉海屏幕，升級HD FaceTime鏡頭，再度再豐富的機身配色選擇。

M2 核心版 MacBook Air 多色現身

WWDC22 可能有9部新Mac機公開（網上圖片）

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可能有9部新機 也可能一部都冇

對上一次MacBook Air更新，已經是2020年11月，當時Apple 發布了頭3部搭載M1晶片的硬件，當中一部就是M1 MacBook Air，照年份來計，今次公布新的MacBook Air產品很合理。不過，Mark也戴了頭盔，因為去年Apple長時間受疫情所累，各種半導體零件供應鏈深受影響，所以最終M2 MacBook Air也有機會仍處於發佈前的內部硬件進行測試。有網民分指Apple不常在WWDC公開新硬件（2017年曾公布iMac Pro、iPad Pro），今次在WWDC22公開M2 MacBook Air的成數不大。

另外，爆料人 Mark Gurman又透露Apple正在開發9款新的Mac機。

WWDC22傳聞正在測試中7部新Mac 型號

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