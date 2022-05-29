RG27 Cosplay相片集｜超可愛亞妮亞 ／派對咖孔明／Holo人氣最高｜Rainbow Gala 27 同人誌即賣會原定於復活節舉行，但為配合防疫，終推遲至2022年5月28／29日於九龍展國際展貿中心舉行，即睇Day 1 Cosplayer及參展攤位相片集。



最後九展RG？

由於九展已鐵定清拆改建，不少人都覺得這可能已經是最後一次在九展搞RG，而且ACG迷都因為防疫很少出外活動，難得活動當然要參加，人流非常暢旺，而且大家都很遵守社交距離守則，而且參展攤位、到場fans、Coser都戴上口罩，開心又安全。

Idol組合Ruler 到場參展，3位一齊扮Fate角色。（鍾世傑 攝）

👉咒術迴戰0 大收｜點解咁多港女鍾意咒術？連登發帖被指歧視多負評

間諜家家酒／孔明／戀上換裝娃娃／Hololive人氣旺

一如所料，人氣新番《派對咖孔明》、《Spy X Family》最多人Cos，而Hololive 各Vtuber依然人氣爆燈。而《戀上換裝娃娃》，相信有看這套作品都知道，女主角海夢最華麗的「雫炭」造型服是相當重型、非常之焗！所以大部份扮海夢的Coser都選了JK服。

+ 157

(由於時間不足，部份Coser名及角色造型資料將後補，請見諒亦感謝接受拍攝)

Rainbow Gala 27 RG27 活動資訊



日期：2022年5月28-29日



時間：12:00 – 19:30 （最後入場時間為19:00）



地點：九龍灣國際展貿中心3樓及6樓展貿廳



👉SPY X FAMILY 安妮亞｜化身龍珠 鬼滅12種不同畫風 含超爆笑彩蛋

👉Hunter獵人復刊｜冨樫義博Twitter留言「總之還剩4回」百萬人按讚