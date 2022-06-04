iPhone 二手Trade-In回收價｜數數手指，距離最新一代 iPhone、iPhone 14 系列發布日期概只餘下 3 個月，有傳今代 iPhone 14 的四個型號都會大幅調升售價，看來有意換機的果粉們除了好好儲錢，也是時侯留意一下 Trade-In 回收價，看是否趁好價賣機、好為入手 iPhone 14 系列做好準備。



隔代換機？19 部舊 iPhone 回收價參考：iPhone 12 突跌價

每年新 iPhone 發布前後，都是舊代 iPhone 的 Trade-In 旺季，而當新 iPhone 發表後，舊代 iPhone 價格就會暴跌，前後差價隨時可以有過千港幣，故如果是想要 Trade-In 省一筆的話，現在都可以算是黃金時間（當然前提是賣機之後仍然有一部後備機可以應付日常工作。）

上年度發售的 iPhone 13 回收價都已出爐，但應該會賣機換iPhone 14 系列的用戶不多吧？（蔡浩騰 攝）

今次《香港01》科技玩物記者就參考了各大電訊商以及手機零售點提供的回收價格，找出近年最新的 19 部舊代 iPhone 之回收參考價格，而上年度剛發售的 iPhone 13 系列最近都有回收價出爐。

19 部機種當中，絕大多數的回收價對比半年前變化不算大，平均下調約＄100～200，然而可能有不少用戶都有「隔代換機」的習慣，2020 年發售的 iPhone 12 系列的回收價在這段時間內下跌近＄500，佔早前價格的 10％ 有多，預計未來兩個月跌勢仍會持續，如果手上正使用的 iPhone 12 系列手機的用戶就要格外留意了。

👇👇👇按圖放大看 19 部舊代 iPhone 回收參考價（2022 年 5 月更新）👇👇👇

+ 16

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇